Napoli, scambio con la Roma: colpo a centrocampo

Il Napoli continua a pensare in grande per nuovi obiettivi di calciomercato a gennaio. Il ds Manna è pronto ad accontentare Conte con i primi regali di Natale

Il presidente De Laurentiis è pronto a farsi valere ancora una volta sul fronte calciomercato. Un momento decisivo per puntare in alto: ecco la mossa strategica in ottica futura, spunta lo scambio annunciato con la Roma.

Giacomo Raspadori è pronto a vestire la maglia della Roma per tornare a giocare con continuità. La dirigenza giallorossa starebbe pensando anche all’addio di Paulo Dybala, che è stato accostato con insistenza al Galatasaray. Il club turco ha avuto contatti frequenti con il suo agente volato ad Istanbul per chiudere immediatamente l’affare per la Joya.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: l’attaccante emiliano non vuole perdere anche la Nazionale italiana nel 2025. Finora è stato impiegato col contagocce da Conte: a gennaio è pronto a salutare il Napoli per un nuovo progetto interessante.

Napoli, Raspadori vuole andare via a gennaio: ecco lo scambio

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per conoscere da vicino la sua prossima destinazione. Raspadori è voglioso di andare fino in fondo per una nuova soluzione interessante in vista del 2025: il presidente De Laurentiis vorrebbe accontentarlo, spunta lo scambio con la Roma.

Come svelato dal giornalista di TMW, Andrea Losapio, pronto uno scambio con la Roma per chiudere subito un nuovo colpo: Giacomo Raspadori sarebbe pronto a vestire la maglia giallorossa. I contatti sono sempre più frequenti per pensare così a Lorenzo Pellegrini: il capitano giallorosso non è più felice nella Capitale, sulle sue tracce c’è sempre la Juventus. Il nodo per l’affare è rappresentato dal suo ingaggio visto che guadagna tantissimo.

Ranieri ha cercato di spronarlo in tutti i modi, ma al momento non è più al centro del progetto della Roma. A gennaio potrebbe arrivare subito il suo addio: a Napoli ritroverebbe il suo amico Leonardo Spinazzola, ma anche la situazione del laterale azzurro è sempre in dubbio.

Saranno giorni intensi per chiudere così nuove operazioni di mercato per allestire una rosa sempre più competitiva in casa azzurra. Ecco il momento decisivo in Serie A per uno scambio a sorpresa con la Roma: Pellegrini è pronto a fare le valigie per ritrovare quella serenità ormai persa da tempo.