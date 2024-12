Infortunio Buongiorno: annuncio improvviso, i nuovi tempi di recupero

In casa partenopea continua a tenere banco la condizione del difensore azzurro. E in queste ore è arrivato un annuncio importante. I dettagli

L’infortunio di Buongiorno ha un po’ scombussolato le carte in casa Napoli. Il difensore si è fermato per un problema a due vertebre e per lui è previsto un lungo stop. Non sicuramente una buona notizia considerato anche i problemi che ci sono in quel reparto. La speranza da parte di Conte è naturalmente quella di recuperarlo nel minor tempo possibile per averlo a disposizione per consentire al giocatore di dare la solita sicurezza dietro.

E nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante sulle condizioni di Buongiorno. Un aggiornamento sullo stato di salute del giocatore e anche sui tempi di recupero. La strada è ancora lunga e può succedere praticamente di tutto, ma sicuramente la notizia fa molto piacere a Conte e a tutti i tifosi partenopei. Poi naturalmente bisognerà aspettare le prossime settimane per avere delle certezze.

Napoli: infortunio Buongiorno, come sta

L’infortunio di Buongiorno sta costringendo il Napoli a fare delle riflessioni importanti. Le poche garanzie delle due riserve potrebbero portare i partenopei ad intervenire già nei primi giorni della sessione per consentire a Conte di avere un giocatore di importanza assoluta in quel reparto. Ma non è da escludere che si decida magari di attendere ancora un po’ prima di muoversi e capire meglio i tempi di recupero del giocatore.

Stando a quanto riferito da Pasquale Tina, giornalista di Radio Marte, il recupero di Buongiorno sta procedendo bene e potrebbe rientrare tra i convocati ancora prima della Juventus. Un anticipo di circa una settimana per consentirgli di riassaporare il campo ed essere pronto per quanto riguarda la sfida con i bianconeri. Un rischio che Conte dovrebbe prendersi, ma si tratta di un infortunio dove la possibilità di ricaduta è quasi pari a zero e quindi ci potrebbe stare.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. In casa Napoli si aspetterà di capire meglio come si svilupperà nelle prossime settimane la situazione e quali saranno le scelte. Di certo la speranza di Conte è che per quanto riguarda Buongiorno si possa riuscire ad arrivare ad un rientro in campo il prima possibile.

Infortunio Buongiorno: rientro in campo contro l’Atalanta?

La situazione Buongiorno è assolutamente da valutare in casa Napoli. Nelle ultime ore si è parlato della possibilità di un rientro già contro l’Atalanta e non contro la Juventus. Ma naturalmente bisognerà capire l’evolversi dell’infortunio.