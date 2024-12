Napoli: preso il nuovo Soule, scambio decisivo

I partenopei sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico. Il Napoli potrebbe a sorpresa prendere il nuovo Soulé

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. L’obiettivo dei partenopei è sicuramente quello di alzare il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte e per questo motivo si sta ragionando sulla possibilità di fare acquisti già pronti e magari anche portare alla corte del proprio tecnico dei giocatori giovani, ma di grande qualità. La volontà da parte di Manna è ben chiara e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Secondo le informazioni di Gianluca Di Marzio, c’è un talento classe 2004 finito nel mirino di Antonio Conte e del Napoli. Si tratta di un giocatore di assoluta qualità e potrebbe rappresentare forse il futuro del club. L’obiettivo da parte di Manna è quello di chiudere l’operazione già in questa sessione di calciomercato attraverso uno scambio. Ecco i dettagli.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, arriva dal Lecce

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’obiettivo principale è sicuramente quello di portare a casa giocatori pronti per aiutare la squadra. Ma allo stesso tempo si sta pensando come rinforzare la rosa per il futuro. Si proverà sin da subito a portare alla corte del tecnico calciatori in grado di poter consentire ai partenopei nel prossimo futuro di poter dare una mano molto importante a raggiungere i traguardi prefissati.

Stando alle notizie di Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe individuato in Luis Hasa. Il classe 2004 del Lecce piace molto a Manna, che in passato lo ha avuto alla Juventus, e sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Rafa Marin e Alessio Zerbin per convincere i pugliesi a lasciar partire il proprio calciatore. La speranza è quella di chiudere subito la trattativa e magari poi farlo andare in prestito al Bari per i prossimi sei mesi.

Siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. Di certo Hasa rappresenta un talento importante e potrebbe essere paragonato a Soulé. Vedremo se il Napoli riuscirà a piazzare il colpo di calciomercato oppure si dovrà cambiare obiettivo.

Hasa rappresenta un talento importante per quanto riguarda il nostro calcio e per il Napoli potrebbe essere un colpo di calciomercato in ottica futura. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci potrà essere il tanto atteso via libera oppure no.