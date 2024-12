Napoli: scelto il vice Lukaku, c’è l’annuncio

In casa partenopea il grande dilemma riguarda il vice di Lukaku. La scelta sembra essere ormai definitiva ed è arrivato l’annuncio

In casa Napoli ragionamenti in corso sul vice Lukaku. Le prestazioni del belga sono sicuramente in crescendo, ma c’è sicuramente bisogno di alzare il livello da parte dell’intera rosa per poter ambire allo Scudetto. La volontà di Conte è quella portare tutti a rendere al massimo e tra i diversi dubbi c’è sicuramente chi potrà ricoprire il ruolo di sostituto del belga. Al momento in rosa ci sono Simeone e Raspadori ed entrambi fino a questo momento non hanno sicuramente convinto.

Ma ora è direttamente Conte a sciogliere i dubbi facendo un annuncio molto importante su chi potrà ricoprire il ruolo di vice Lukaku almeno fino al termine della stagione. Il tecnico dei partenopei ha le idee molto chiare e non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato Napoli: vice Lukaku, la scelta di Conte

Romelu Lukaku rappresenta una certezza importante per quanto riguarda il Napoli. Ma in casa partenopea si spera di poter contare ben presto su un calciatore di assoluto livello per provare a centrare dei traguardi importanti. Non sarà un compito semplice per diversi motivi, ma vedremo cosa accadrà e quali saranno le scelte da parte di Conte. Il tecnico in conferenza stampa ha sottolineato di voler guardare soprattutto alle prestazioni sia in campo e durante gli allenamenti.

Per questo motivo la scelta è ricaduta su Simeone. Sarà lui a ricoprire il ruolo di vice Lukaku fino al termine della stagione. Nella conferenza stampa odierna Conte ha parlato di una alternativa valida al belga da parte dell’argentino e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se il campo dirà lo stesso oppure no. Naturalmente la strada è molto lunga e non si escludono dei cambiamenti in corso d’opera.

La scelta di Simeone esclude comunque la possibilità di piazzare un colpo in quel reparto. Fino al termine della stagione si arriverà con lui in attacco e poi durante il calciomercato estivo si deciderà se muoversi oppure no per andare a rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico.

Mercato Napoli: Simeone verso la permanenza

Simeone comunque si avvicina alla permanenza al Napoli almeno fino al termine della stagione. Le parole di Conte rappresentano una sorta di no alla sua cessione durante il calciomercato invernale.