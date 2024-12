Napoli: Marin la chiave, rinforzo in difesa per Conte

Il Napoli potrebbe chiudere un colpo a sorpresa in difesa. Rafa Marin è la chiave di questa operazione di calciomercato. Ecco tutti i dettagli

Il Napoli si prepara ad essere uno dei protagonisti durante il calciomercato invernale. L’obiettivo dei partenopei è sicuramente quello di rendere la rosa ancora più completa con giocatori di assoluto livello e pronti. Naturalmente le disponibilità economiche sono minime e per questo motivo non è da escludere che si possa puntare anche su giocatori giovani e magari meno importanti dal punto di vista del nome.

Secondo quanto riferito da De Maggio, il Napoli nella prossima sessione di calciomercato potrebbe chiudere un colpo a sorpresa nel reparto difensivo. Si sta trattando con una squadra di Serie A uno scambio che coinvolgerebbe anche Rafa Marin. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e se si arriverà alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Napoli: scambio in Serie A, Rafa Marin sblocca l’affare

Rafa Marin è un calciatore che ormai ha convinto davvero poco e il suo destino al Napoli è ormai segnato. La scelta da parte di Conte di promuovere Juan Jesus a vice Buongiorno è la conferma di come il giocatore spagnolo non rientri più nei piani e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio il futuro del giocatore. L’ipotesi più probabile in questo momento è una sua partenza e ci sarebbe in corso una trattativa con il club di Serie A.

Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, il Como vorrebbe Rafa Marin ed è in corso una interlocuzione sia con Real Madrid che Napoli per definire questo colpo di calciomercato. In caso di fumata bianca, non è da escludere che i partenopei possano chiedere in cambio Dossena. Il classe 1998 è uno dei profili che si stanno mettendo in mostra nella nostra Serie A e Conte potrebbe decidere di puntare su di lui per rinforzare la difesa.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che il Como ha intenzione di portare Rafa Marin alla corte di Fabregas. Poi non è da escludere che si decida di inserire nella trattativa Dossena.

Mercato Napoli: Dossena il nome nuovo per la difesa

In casa Napoli il nome nuovo per la difesa è quello di Dossena del Como. I partenopei lo avevano già seguito durante il calciomercato estivo senza poi affondare il colpo. Non è da escludere che nelle prossime settimane si possa passare da una semplice idea a qualcosa di più concreto.