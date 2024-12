Napoli: Rafa Marin resta in Serie A, lo vuole il tecnico

Il difensore spagnolo sembra ormai vicino a lasciare il Napoli. C’è una squadra del nostro campionato che lo ha messo nel mirino. I dettagli

L’avventura di Rafa Marin al Napoli si può dire che è ai titoli di coda. Il poco spazio trovato in questa prima parte di stagione e un giudizio non proprio positivo da parte di Conte aprono le porte ad una sua partenza durante il calciomercato di gennaio. Da sottolineare come l’infortunio di Buongiorno potrebbe ampliare un po’ i tempi. Prima ci vuole un sostituto e poi magari si potrà ragionare sull’addio del centrale spagnolo.

Stando all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sul giocatore ci sarebbe il forte interesse di una squadra di Serie A. Il tecnico vorrebbe Rafa Marin in questo calciomercato invernale e non è da escludere un tentativo già nelle prossime settimane. Da parte del Napoli, come spiegato in precedenza, la massima apertura ad una sua partenza, ma naturalmente prima bisognerà individuare un sostituto.

Calciomercato Napoli: Rafa Marin resta in Italia, con chi firma

Le prossime potrebbero essere le ultime settimane di Rafa Marin con la maglia del Napoli. La squadra partenopea sta ragionando sulla possibilità di rivoluzionare il reparto difensivo e tra i giocatori partenti c’è sicuramente lo spagnolo. L’ex Real Madrid non ha assolutamente convinto e per questo motivo si sta pensando ad un sostituto di assoluto livello.

Ma il futuro di Rafa Marin potrebbe essere ancora in Serie A. Stando alle indiscrezioni della Rosea, il Como starebbe valutando la possibilità di puntare sul centrale spagnolo durante il calciomercato invernale. Fabregas pensa che il giocatore possa rappresentare il giusto rinforzo per rendere la squadra ancora più forte e vedremo se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca oppure assisteremo ad una scelta diversa.

Naturalmente il Napoli dovrà prima trovare un sostituto. L’infortunio di Buongiorno, infatti, costringe Manna a rivedere un po’ i piani e non ci sarà nessuna partenza a gennaio senza l’arrivo.

Rafa Marin rappresenta una possibilità per rinforzare il reparto difensivo del Como. La volontà di Fabregas è quello di puntare sul centrale spagnolo e vedremo se ci sarà o no la fumata bianca. Naturalmente ci vuole ancora del tempo per il calciomercato invernale e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.