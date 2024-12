Napoli: contratto pronto in sede, firma fino al 2028

Non solo acquisti e cessioni in casa Napoli, ma si guarda anche ai rinnovi. Un contratto è praticamente ormai pronto e manca solamente la firma

È tempo di calciomercato per il Napoli. I partenopei, viste anche le ultime vicende tra infortuni e prestazioni deludenti, sono al lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Conte. Ma a Castel Volturno si guarda con attenzione anche a blindare i propri gioielli. Sono tre le situazioni da tempo sul tavolo di Manna. Per Meret, come detto in più di un’occasione, c’è ormai l’accordo e mancherebbe solamente la firma.

Molto simile anche la situazione per un altro giocatore. Secondo quanto riferito da Tuttosport, le parti hanno ormai praticamente trovato l’accordo e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca. La trattativa, infatti, è giunta alla fase finale e a Castel Volturno c’è fiducia di poter chiudere il tutto in davvero poco tempo. La volontà è quella di arrivare alla firma magari entro il 31, ma bisognerà prima definire alcuni dettagli.

Calciomercato Napoli: accordo trovato, firma ad un passo

Il blindare i propri gioielli è stata una richiesta da parte di Conte. Il Napoli si è posto l’obiettivo di formare una squadra competitiva nel giro di tre anni e il primo passo è naturalmente quello di non far partire i propri giocatori a meno di una chiara richiesta da parte degli stessi. Per questo motivo si sta provando a trovare l’accordo per mettere fine alle voci di calciomercato.

Tra i giocatori che in queste ultime stagioni si è messo in evidenza con il Napoli c’è sicuramente Anguissa. Il contratto del centrocampista è in scadenza al termine della stagione e già molte squadre si sono mosse in ottica calciomercato estivo. Manna così ha deciso di muoversi per blindare il giocatore. In un primo momento si era parlato della possibilità di attivare la clausola per prolungare fino al 2026. In realtà i piani dei partenopei sono diversi e si è in trattativa per prolungare l’accordo per altri tre anni.

Da parte del calciatore nessuna intenzione di lasciare Napoli. Questo porta la trattativa per il rinnovo di Anguissa ad essere ad un passo dalla definizione. I tempi precisi ancora non li conosciamo, ma a Castel Volturno c’è fiducia per arrivare ad un accordo nel giro di poco e non è da escludere una fumata bianca già in questo mese di dicembre.