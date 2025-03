Napoli, nome nuovo per il centrocampo: 25mln per beffare la Juve

In casa Napoli arriva il nome nuovo per la linea mediana di Antonio Conte che può fare davvero al caso del progetto degli azzurri. Servono 25 milioni di euro, infatti, per beffare e bruciare la Juventus. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Per gli azzurri si tratta di un periodo decisivo, sicuramente per il presente di questo club ma anche per il suo futuro. Il progetto di Antonio Conte è partito molto meglio di ogni più rosea aspettativa e la squadra in maniera totalmente inattesa, quando mancano ormai solo 8 giornate, è a tre punti dall’Inter. Sognare lo Scudetto, in un contesto del genere non solo è inevitabile, ma è anche doloroso. E ne sono consapevoli tutti, nello spogliatoio e non solo. Ovviamente, però, un grande club è sempre con un piede nel passato e con uno nel futuro.

Ancor di più dopo la sessione di gennaio deludente, infatti, è evidente che occorre programmazione. Il Napoli è già al lavoro, di conseguenza, per l’estate ed in tal senso emerge adesso una pista che può davvero permettere alla linea mediana di Antonio Conte di fare un importante passo in avanti. Si guarda, infatti, in casa Benfica per un acquisto potenzialmente molto interessante e per il quale, però, bisogna i fare i conti con la concorrenza della Juventus. Ecco le ultime notizie in tal senso.

Napoli, occhi in casa Benfica: centrocampista da 25 milioni di euro

In mezzo al campo è ancora tutto da scrivere il futuro di Anguissa, mentre vanno verso la permanenza Stanislav Lobotka, Billy Gilmour e Scott McTominay. Inoltre, pare che possa essere riscattato Billing. Qualcosa serve inevitabilmente in termini numerici ed ora c’è un profilo che pare possa stuzzicare Manna. Stando a quanto raccontato da Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato, al Napoli è stato proposto il nome di Florentino Luis, talentuosissimo centrocampista del Benfica con delle enormi qualità.

Si tratta di un centrocampista dalle doti prevalentemente difensive, anche se non disdegna anche la fase di interdizione. Per caratteristiche, è stato spesso paragonato al connazionale William Carvalho. Il Napoli può assicurarsene le prestazioni per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma attenzione anche a Cristiano Giuntoli ed alla Juventus. A quanto pare, infatti, è stato proposto anche ai bianconeri.

Classe 1999, Florentino Luis è arrivato nel pieno della sua maturità e gradirebbe fare un salto di qualità rispetto alla sua attuale situazione. Lui ed il suo entourage pare abbiano messo nel mirino la Serie A ed il Napoli può avere la meglio sulla Juventus dal momento che davanti a sé ha un futuro già delineato, mentre i bianconeri devono ancora lottare per ottenere la qualificazione in Champions.