Napoli, arriva dall’Inter: il nuovo regalo a Conte

Il ds Manna continua a monitorare attentamente i prossimi colpi di calciomercato. Spunta il nuovo affare in casa Inter, il nuovo duello a distanza

Settimane intense per la conquista dello Scudetto. Il Napoli continua a tenere il passo dell’Inter capolista in Serie A: gli azzurri sono distanti soltanto tre punti dai nerazzurri attualmente al primo posto. Spunta un nuovo affare per strapparlo a Simone Inzaghi: ecco la mossa decisiva sul fronte calciomercato, l’assalto al jolly difensivo.

La dirigenza partenopea continua a programmare la prossima stagione per allestire una rosa sempre più competitiva. Il lavoro di Antonio Conte è stato encomiabile arrivando così a consolidare la seconda posizione in classifica. Ora il sogno si chiama Scudetto, ma l’Inter non molla la presa: i nerazzurri si difendono con le unghie e con i denti dal primo posto. Un nuovo affare possibile proveniente proprio dal club milanese: arriva la mossa a sorpresa per strapparlo subito a Simone Inzaghi.

Napoli, il nuovo affare da Milano: l’ultim’ora

Il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti di qualità internazionale all’allenatore leccese, molto ambito dalle big della Serie A come Juventus e Milan. Saranno settimane intense sotto ogni punto di vista per delineare la prossima stagione. Spunta la nuova idea per il jolly difensivo proveniente dall’Inter.

Come svelato dal portale serieanews, il Napoli tiene d’occhio al laterale brasiliano Carlos Augusto che ha sostituto come difensore centrale anche Alessandro Bastoni. La presenza di Federico Dimarco lo costringe spesso alla panchina, ma si è fatto subito trovare pronto quando è stato chiamato in causa.

Il classe 1999, arrivato dal Monza, ora è pronto per una nuova destinazione in Serie A per giocare con maggiore continuità. Un’idea interessante per la formazione azzurra che cercherà di blindare Antonio Conte con nuovi acquisti di caratura internazionale. Carlos Augusto sarebbe perfetto per il 3-5-2 impiantato dallo stesso allenatore del Napoli, che ora è passato nuovamente al 4-3-3 con la presenza di David Neres come esterno offensivo. L’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis che ha intenzione di investire tanto in estate dopo gli addii di Kvara e Osimhen.

Anche l’attaccante nigeriano saluterà a titolo definitivo il club partenopeo dopo il prestito annuale al Galatasaray: ci saranno colpi di scena importanti in casa Napoli. Il laterale brasiliano non vede l’ora di giocare con maggiore continuità: Mazzocchi è pronto a salutare dopo il suo sogno di vestire la maglia della sua squadra del cuore.