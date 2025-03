Obiettivo Scudetto: fioretto “alcolico” per Antonio Conte

La competitività di Antonio Conte lo porterà a fare il possibile per regalare al Napoli il quarto scudetto della sua storia. Il possibile.

Adattatosi alla perfezione alla cultura partenopea, l’allenatore avrebbe voluto dimostrare di essere diventato parte di questa città facendo un “fioretto”, ovvero una promessa che manterrà in questi ultimi mesi per provare a farsi aiutare non solo dai suoi giocatori nel raggiungimento dell’obiettivo tricolore, ma anche da forse “soprannaturali”.

Ovviamente una narrazione del genere ha dell’incredibile considerando il personaggio di Antonio Conte, ma a quanto pare anche l’allenatore partenopeo è stato pervaso dalla tradizione più che dalla cultura partenopea.

La promessa “alcolica” di Conte per lo scudetto del Napoli

Antonio Conte vuole regalare al Napoli e a tutta la sua gente il quarto scudetto della storia. L’Inter resta la favorita, anche perché ad oggi è lei la capolista in Serie A, ma la formazione partenopea potrebbe trarre vantaggio dal fatto che i nerazzurri saranno impegnati anche in Champions League e Coppa Italia oltre che in campionato. Prima o poi un passo falso dato dalla stanchezza ci sarà, ed è lì che il Napoli ne approfitterà.

Ovviamente è tutto da “verificare”, anche perché in questo momento storico della stagione gli azzurri sembrerebbero attraversare un leggero momento di down, ma Antonio Conte sarebbe pronto a fare di tutto, ma proprio tutto, pur di riportare i propri ragazzi sulla retta via.

Ovviamente lo sfogo principale sarà il lavoro, ma l’allenatore salentino ha deciso di affidarsi anche alla tradizione partenopea per riuscire nel suo intento. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi del Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte avrebbe fatto una promessa, un “fioretto” come si suol chiamare: non berrà vino nei prossimi mesi a patto però che al termine della stagione sia lui ad alzare lo scudetto, e non uno tra Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini.

Conte vuole a tutti i costi il tricolore

E menomale che in queste settimane non si fa altro che parlare del suo futuro. Di quello che succederà nella prossima stagione non interessa minimamente Antonio Conte, concentrato su questi ultimi mesi di campionato che vedranno il suo Napoli impegnato nel rush finale scudetto con l’Inter, e forse anche l’Atalanta.

Vincere il tricolore è tutto quello che il salentino vuole ad oggi. Nessun altro pensiero gli starebbe sfiorando la mente, anche perché è ben consapevole che diventare campione il Napoli gli permetterebbe di entrare nella storia non solo del calcio italiano, ma anche del club partenopeo. Ed è anche per questo che ha deciso di “affidarsi alla sorte” facendo quel fioretto sul vino, nella speranza che alla fine di questo campionato possa non pentirsi di non aver bevuto per mesi. Al campo ardua sentenza.