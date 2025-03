Napoli: tradimento Manna, va in un’altra big di A

I partenopei rischiano di perdere il proprio direttore sportivo. Un club del nostro campionato sembra essere intenzionato a portare il dirigente nel proprio club

Il lavoro che sta facendo il Napoli non sta assolutamente passando inosservato. Antonio Conte, come annunciato in più di un’occasione, è finito nel mirino di molte squadre. Ma non solo lui. Secondo le informazioni di oggisportnotizie.it, una squadra di Serie A avrebbe sondato il terreno anche per il direttore sportivo Manna. Il dirigente non è stato sicuramente perfetto, ma di certo le sue operazioni non sono passate inosservate. Anzi, c’è chi ha apprezzato quanto fatto e per questo motivo hanno deciso di sondare il terreno.

Una operazione non sicuramente semplice da chiudere anche per la volontà del Napoli di fare un continuare con lui e un accordo con i partenopei fino al 2029. Ma un tentativo lo si vuole fare nella speranza magari di trovare una apertura e del terreno fertile. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle suggestioni e vedremo se nelle prossime settimane si potrà aprire a questa possibilità oppure assisteremo ad un cambio di obiettivo.

Serie A, ‘assalto’ a Manna, i dettagli

Manna è uno dei direttori sportivi sicuramente più apprezzati nel nostro campionato. Il lavoro fatto a Napoli nel post Giuntoli non è passato inosservato. ADL non ha intenzione di privarsi del proprio dirigente considerato anche il contratto in scadenza nel 2029. Ma un tentativo da parte di un’altra squadra è possibile a questo punto non possiamo escludere nulla. Soprattutto se parte di Conte ci dovesse essere un passo indietro.

Stando alle ultime notizie, la Juventus avrebbe sondato il terreno per riportare Manna a casa. Un semplice sondaggio che non si è tramutato in altro. Il Napoli non ha intenzione di privarsi del proprio direttore sportivo e il contratto in scadenza nel 2029 rende ancora più difficile questa operazione. Naturalmente i bianconeri stanno rivoluzionando tutto e potrebbero alzare il pressing in caso di una rottura con Giuntoli.

Manna-Juventus ad oggi resta una operazione quasi impossibile. Il Napoli e ADL non hanno alcuna intenzione di privarsi del proprio direttore sportivo e una sua partenza potrebbe segnare anche la rottura con Conte. Naturalmente c’è la consapevolezza come fino alla prossima estate potrà succedere ancora di tutto e un tentativo da parte dei bianconeri con maggiore convinzione non è da escludere. Come reagirà il direttore sportivo? Difficile dare una risposta.