Napoli, sorpresa per l’erede di Kvara: il brasiliano arriva per 30mln

Il Napoli si sta già muovendo in maniera importante per il calciomercato estivo ed in tal senso la priorità è colmare il vuoto lasciato da Kvaratskhelia. In tal senso, occhi puntati sul talento e nazionale brasiliano. Andiamo a vedere le ultime notizie.

L’addio di Khvicha Kvaratskhelia con queste modalità e questa tempistica ha lasciato in maniera inevitabile tutti di sasso, dal momento che nessuno poteva immaginare che forzasse in questa maniera la mano nella sessione di gennaio. Sarebbe più facile da gestire una sua cessione in estate, ma questi purtroppo sono anche gli imprevisti che capitano nel calciomercato ed i club devono essere pronti ad intervenire ed a trovare delle soluzioni. In tal senso, però, adesso per il Napoli arriva un colpo di scena non di poco conto.

In estate il reparto avanzato sarà oggetto di interventi massicci da parte di Giovanni Manna. Serve, infatti, come il pane sicuramente un sostituto del georgiano, ma andrà preso anche un bomber che sappia fare da alternativa a Romelu Lukaku ed un’ala destra. In tal senso, per risolvere il primo problema, il Napoli potrebbe seriamente tentare l’affondo per il talento brasiliano, che per 30 milioni con le sue giocate potrebbe seriamente accendere ed infiammare lo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli mette gli occhi sul nuovo fenomeno brasiliano: le ultime

Gli azzurri non hanno nessuna intenzione di stare a guardare e sanno che Antonio Conte necessita di garanzie per restare sulla panchina. Ed il progetto di De Laurentiis non può permettersi di perdere dopo un solo anno un allenatore come lui. In tal senso, stando a quanto raccontato da CaughtOffside, il Napoli ha messo seriamente gli occhi su Luis Guilherme, talentuosa ala brasiliana attualmente in forza al West Ham e nel giro della Nazionale verdeoro Under 20.

Per assicurarsene le prestazioni il West Ham ha versato nelle casse del Palmeiras 25 milioni di euro circa, ma nonostante questo sin dal suo arrivo ha trovato pochissimo spazio. Di alto profilo, in tal senso, la concorrenza di Kudus e di Bowen. Il Napoli ne ammira le qualità ed anche le prospettive. Gli inglesi per liberarlo chiedono circa 30 milioni di euro, una cifra accessibile per il Napoli che potrebbe dare la possibilità al calciatore di misurarsi con una realtà che potrebbe esaltarlo.

Classe 2006, Luis Guilherme sarebbe perfetto per il Napoli dal momento che, mancino di piede, può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra. Fenomenale nel dribbling e nell’uno contro uno, si tratta di un calciatore che, come detto, potrebbe seriamente infiammare lo stadio Diego Armando Maradona.