Napoli: svolta Lucca, c’è l’annuncio

I partenopei sono alla ricerca di un attaccante e il bomber dell’Udinese resta uno degli obiettivi principali: l’annuncio da parte del giocatore

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato. I partenopei si stanno muovendo sin da ora per andare a rinforzare il reparto offensivo e non solo. L’obiettivo di Manna è quello di riuscire a costruire una rosa forte e, soprattutto, ampia. Il prossimo anno saranno tre le competizioni da affrontare e Conte avrà bisogno di una squadra in grado di poter affrontare al meglio tutte le partite. Per questo motivo il club sta lavorando sin da ora per individuare i profili che possono fare a caso degli azzurri.

Tra i nomi accostati con insistenza al Napoli c’è quello di Lorenzo Lucca. Il centravanti sta facendo molto bene con l’Udinese ed è finito nel mirino dei partenopei. L’obiettivo del club è sicuramente quello di portare giocatori di assoluto livello alla corte di Conte e l’attaccante è uno di questi. Una trattativa non facile vista la folta concorrenza, ma ci sono degli aggiornamenti molto importanti sul futuro dell’attaccante bianconero.

Napoli: Lucca esce allo scoperto, i dettagli

Lorenzo Lucca è uscito allo scoperto. L’attaccante dell’Udinese sta facendo molto bene in questa stagione finendo nel mirino di diversi club italiani ed esteri. Come raccontato in precedenza, il Napoli da tempo segue il classe 2000. Ma sul calciatore ci sono anche squadre estere oltre che il Milan. La certezza è rappresentata dal fatto che lascerà i bianconeri al termine del campionato. Poi su dove andrà i punti da chiarire sono differenti.

E in un’intervista a La Gazzetta dello Sport Lucca ha fatto un annuncio importante sul suo futuro. Il centravanti ha confermato di voler continuare in Serie A. Per questo motivo il Napoli resta in piena corsa per l’attaccante dell’Udinese. Non è sicuramente una operazione facile considerando anche il fatto che c’è una concorrenza importante come Milan ed Inter.

Naturalmente il Napoli proverà ad anticipare i tempi per cercare di strappare il sì di Lucca e beffare la concorrenza. Non sarà semplice per diversi motivi e vedremo cosa succederà nel prossimo calciomercato. L’attaccante si è detto sicuro di essere padrone del suo destino e per questo motivo l’ultima parola spetterà direttamente al calciatore. La speranza dei partenopei è che l’ex Ajax possa scegliere i partenopei per consentire a Conte di avere un vice Lukaku di assoluto livello.