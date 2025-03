Conte lascia Napoli: la decisione dagli USA

Antonio Conte è pronto a decidere subito il suo futuro. Il profilo dell’allenatore del Napoli è molto ambito tra le big della Serie A: il nuovo annuncio dall’America

Il Napoli è tornato a splendere grazie ad Antonio Conte. L’allenatore leccese ha rivoluzionato subito lo spogliatoio azzurro: non si è fatto intimorire dall’addio a gennaio di Kvara, ma nel corso delle ultime settimane sono arrivate numerosi passi falsi. La stagione è complicata sotto ogni punto di vista anche a causa di vari infortuni che hanno inciso tanto sulle sfide di campionato. Ora tiene banco il futuro di Antonio Conte molto ambito tra i top club della Serie A: arriva l’ultimo annuncio dall’America.

Il futuro di Antonio Conte è sempre in bilico. L’allenatore del Napoli dovrà prendere subito una decisione, ma al momento è concentrato sulle prossime sfide di Serie A. Il tecnico azzurro cercherà di regalare un trionfo sorprendente ai tifosi partenopei: la lotta è serrata con Inter ed Atalanta, ma Lukaku e compagni hanno l’obbligo di provarci fino alla fine.

Mesi intensi prima di sedersi al tavolo con il presidente De Laurentiis che ha intenzione di blindarlo per le prossime stagioni. Una nuova destinazione per l’allenatore leccese che sogna in grande in vista dei prossimi anni: il Napoli dovrà stare molto attento, rischia subito di perdere Conte.

Napoli, Conte è il primo nome: la mossa a sorpresa dall’America

Il sogno si chiama Scudetto. La qualificazione alla prossima edizione della Champions era però l’obiettivo principale stipulato ad inizio stagione con il presidente De Laurentiis. Spunta la nuova mossa a sorpresa dagli USA per Antonio Conte: può lasciare subito il Napoli.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio del giornalista Mola sulle pagine del QuotidianoSportivo: “Il Milan sceglie Conte per la svolta. Furlani deciso dopo il blitz in Usa”, così il titolo a sorpresa.

Il club rossonero, come riportato, o meglio l’ad Furlani ha scelto: è Antonio Conte il primo candidato per la panchina rossonera in vista della stagione 2025/26. I profili di Allegri e Fabregas piacciono, ma subito dopo l’allenatore del Napoli che è tornato a brillare alla guida della squadra azzurra.

Al momento si trattano soltanto di voci suggestive di calciomercato che riguardano da vicino il futuro di Antonio Conte. Tutto può cambiare improvvisamente in estate, ma il presidente De Laurentiis ha intenzione di continuare insieme il matrimonio. Un nuovo intreccio di calciomercato per programmare subito la prossima stagione: il ds Manna vorrebbe subito accontentare l’allenatore azzurro con innesti di spessore internazionale.