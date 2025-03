Calciomercato: Lucca preferisce il Milan, il Napoli ha già il sostituto

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Lucca, bomber dell’Udinese nel mirino da diverso tempo del Napoli, ha ribadito che gradirebbe un trasferimento al Milan ma gli azzurri non si fanno scoraggiare. A quanto pare, infatti, gli azzurri potrebbero aver già individuato il suo sostituto.

Come è noto, tra i protagonisti della sessione estiva di calciomercato ci sarà necessariamente Lorenzo Lucca. Il bomber dell’Udinese, infatti, sta facendo davvero molto, molto bene ed il suo nome è finito in cima ai taccuini di tanti club di Serie A. Dal Napoli fino ad arrivare alla Roma, senza dimenticare ovviamente in questo discorso anche il Milan. La lotta sarà probabilmente serrata.

In tal senso, però, il destino dell’ex Ajax e Pisa sembra essere tracciato, con il Milan che potrebbe vedere in lui la più valida alternativa a Santiago Gimenez, in un tandem offensivo che potrebbe essere davvero letale. In tal senso, però, il Napoli non vuole farsi trovare con le mani in mano per il vice Osimhen e la soluzione pare possa essere già pronta da questo punto di vista.

Il bomber dell’Udinese preferisce il Milan: le ultime

D’altronde il Milan, complice anche il fatto che Abraham verosimilmente saluterà, ha bisogno di un bomber di scorta, come si sarebbe detto un tempo, anche se molto dipenderà dagli obiettivi che centrerà Conceicao. Senza Champions League, infatti, è difficile immaginare che possano arrivare investimenti adeguati ed importanti come quello che servirebbe per il centravanti italiano.

Lorenzo Lucca, però, in una intervista concessa al Corriere della Sera, ha ribadito una volta di più che gli piacerebbe approdare al Milan e che da ragazzo aveva il poster in camera di Zlatan Ibrahimovic. Difficile, dunque, per il Napoli inserirsi, per quanto la stagione che stanno disputando gli uomini di Conte potrebbe essere una attrazione. Ed attenzione all’alternativa.

Lucca al Milan, il Napoli ha già individuato il suo sostituto

Il Napoli negli ultimi giorni è stato accostato con una certa insistenza al nome di Lois Openda, talentuosissimo attaccante del Lipsia e nazionale belga. Compagno con il Belgio dunque di Romelu Lukaku, potrebbe avere in lui uno sponsor d’eccezione per questa operazione. I costi, però, sono più importanti, dal momento che costa circa 50 milioni di euro.