Infortunio Neres, tegola per Conte: cambiano i tempi per il rientro

Infortunio Neres, si tratta di una dura tegola per Antonio Conte dal momento che dovrà ancora rinunciare al suo attaccante esterno. Cambiano, infatti, i tempi per il suo rientro in campo, visto che ci sarà ancora da aspettare e da pazientare. Andiamo a vedere le ultime notizie che provengono direttamente da Castel Volturno.

Siamo al cospetto di una delle grandi rivelazioni di questa stagione, soprattutto nella prima parte, dal momento che da subentrante con i suoi strappi ed i suoi dribbling ha spesso fatto la differenza. Decidendo partite che erano bloccate. Da quando è andato via Khvicha Kvaratskhelia è stato poi promosso a titolare, con fortune alterne da questo punto di vista.

Il suo infortunio è stato una tegola pesantissimo per Antonio Conte dal momento che, sommato a quelli di Leonardo Spinazzola e di Mathias Olivera, ha costretto il tecnico del Napoli ad adattarsi ed a cambiare modulo. A proposito dell’infortunio di David Neres arrivano delle notizie significative per quanto riguarda i tempi di recupero, augurando a tutti una buona lettura.

Il brasiliano KO, le ultime sulle sue condizioni in casa Napoli

Essendo un problema di natura muscolare, occorre una grande attenzione, dal momento che il rischio di ricadute è enorme da questo punto di vista. Occorre cautela, dal momento che è un calciatore troppo importante per il Napoli, che sia a partita in corso o dall’inizio. In tal senso, adesso arriva una svolta non di poco conto per quanto riguarda il suo rientro a disposizione di Conte.

Secondo quanto raccontato da Marcello Altamura, giornalista di “Cronache di Napoli“, in una intervista a Radio Napoli Centrale, Antonio Conte potrebbe decidere di gestire l’infortunio di David Neres, vale a dire provare in questo modo ad evitare ricadute andando avanti per gradi. Proprio per questo motivo non dovrebbe partire dal primo minuto contro il Venezia.

Infortunio Neres, cambiano i tempi per il suo rientro in campo

A prescindere da ragioni di ordine fisico ed atletico, i tempi per il rientro per l’infortunio di David Neres saranno più lunghi di quelli che sono i tempi clinici, per così dire. In tal senso, prima di rivederlo di nuovo con la maglia del Napoli bisognerà pazientare. Magari potrebbe giocare uno spezzone di partita contro il Venezia aumentando gradualmente il minutaggio.