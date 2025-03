Mercato Napoli, scelta fatta in attacco: regalo da 20mln per Conte

Mercato Napoli, arriva la scelta a sorpresa che riguarda il reparto avanzato. La scelta sembra essere stata presa ed in tal senso può cambiare gli equilibri dell’attacco nelle mani di Antonio Conte. Si tratta di un regalo del valore pari a 20 milioni di euro ed un investimento che può dare dei risultati davvero notevoli.

Gli azzurri stanno vivendo una fase decisiva e determinante della propria stagione, dal momento che sono arrivati, a dieci giornate dalla fine, al momento in cui bisogna raccogliere quanto seminato fino a questo momento. Il primo posto in classifica dista solo un punto e, con l’Inter impegnata in UEFA Champions League, non si può non pensare in grande al massimo obiettivo.

A prescindere da questo, però, in estate occorre centrare almeno un attaccante, dal momento che serve un valido bomber di scorta rispetto a Romelu Lukaku. Ancor di più in attesa di capire cosa accadrà con Giovanni Simeone. Senza ovviamente dimenticare la questione relativa all’erede di Khvicha Kvaratskhelia. Ed ora arriva una svolta importante per il mercato del Napoli.

Mercato Napoli, scelta fatta in attacco: le ultime notizie

In estate, un po’ come accaduto anche circa un anno fa, il Napoli si vedrà costretto a sforzi importanti per assecondare le esigenze di Antonio Conte, che sa che in caso di ritorno in UEFA Champions League questa squadra, per come è strutturata, non può bastare. In tal senso, attenzione a quello che sta accadendo per quanto riguardo il reparto avanzato.

Secondo quanto raccontato da Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – Primo Tempo’, il Napoli sta continuando a seguire il nome di Igor Paixao, che tra i vari profili è forse uno di quelli che può incidere maggiormente sulla realtà azzurra. Attualmente in forza al Feyenoord, è un profilo molto interessante.

Napoli, affonda da 20 milioni per il nuovo attaccante per Conte

Attaccante classe 2000, questa è stata per Paixao la stagione della sua consacrazione. In 37 partite giocate tra tutte le competizioni con il Feyenoord, ha segnato 8 gol e fornito ben 13 assist. Uno score davvero notevole, per un giocatore che potrebbe essere estremamente utile al Napoli. Ha una valutazione che aggira intorno ai 20 milioni di euro che ben si sposa con le possibilità del club azzurro.