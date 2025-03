Napoli, Conte esclude un titolare: decisione presa a sorpresa

In casa Napoli Antonio Conte è pronto a sorprendere ancora e ad escludere in maniera del tutto inattesa un titolare. La scelta lascia tutti di stucco, ma ha ovviamente delle motivazioni ben precise. Andiamo a vedere le ultime notizie in un momento così delicato della stagione degli azzurri, in piena lotta per il titolo.

Il tecnico del Napoli sta continuando a lavorare per trovare il miglior abito possibile per la sua squadra ma fino a questo momento i risultati gli hanno sempre dato ragione. Ha più volte cambiato soluzioni di natura tattica, partendo dal 3-4-2-1 ed arrivando fino al 3-5-2 recente, passando per il 4-2-3-1 ed il 4-3-3. Si è sempre adeguato, senza problemi, alle esigenze della squadra.

I giocatori si sono affidati completamente ad Antonio Conte, che ovviamente si è guadagnato la loro fiducia grazie alla sua enorme ed indiscutibile credibilità. Adesso il tecnico, tra le altre, ex Juventus e Chelsea è pronto a sorprendere ancora escludendo un titolare dalla formazione titolare. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso da Castel Volturno.

Conte cambia ancora: scelta a sorpresa del tecnico

Se nella prima parte di stagione è stato molto di più integralista, almeno nella scelta degli uomini, mentre ha spesso cambiato il modulo, nel girone di ritorno, complici anche gli infortuni, ha dovuto attingere a piene mani anche dalla panchina. Dando spazio a quelle che inizialmente erano considerate seconde linee. Ora può sorprendere ancora.

Stando a quanto analizzato da Adriano Bacconi, in una intervista concessa a Tele A, Antonio Conte in questa fase preferisce Leonardo Spinazzola a Mathias Olivera, dal momento che l’ex Juventus e Roma ha maggiore qualità nel momento in cui c’è da entrare nel campo, anche per la sua caratteristica di agire sul versante mancino, lui che è destro di piede.

Venezia-Napoli, le ultime sulle probabili formazioni

D’altronde nelle ultime partite il livello di Leonardo Spinazzola si è alzato in maniera esponenziale ed Antonio Conte ne ha fatto a meno solo quando è stato costretto a farlo per l’infortunio che lo ha colpito.

Incredibile la storia di Spinazzola: a gennaio sembrava destinato a partire e ad essere scaricato dal Napoli, mentre adesso è diventato, secondo Bacconi, a tutti gli effetti il titolare di Antonio Conte al posto di Mathias Olivera.