Napoli: porta girevole, scelto il nuovo numero uno

Possibile novità per quanto riguarda il ruolo di estremo difensore in casa partenopea. Il rinnovo per Meret è sempre più lontano. I dettagli

Le strade di Meret e del Napoli sono destinate a separarsi nel prossimo calciomercato. Nonostante i partenopei proseguono nel riuscire ad arrivare all’accordo, le idee del portiere non cambiano. Come riferito da Schira in esclusiva, l’estremo difensore non accetta la proposta di 1+1 e, al momento, l’ipotesi principale è quella di un addio a parametro zero. Per questo motivo la società si sta muovendo su piste estere con l’obiettivo di trovare l’accordo.

Secondo le ultime indiscrezioni, i partenopei stanno seguendo da vicino alcuni giocatori che disputano campionati stranieri. E chissà se nelle prossime settimane potrà ritornare in auge un calciatore già cercato nelle scorse sessioni di calciomercato. Per il momento siamo nel campo di ipotesi e valutazioni, ma a questo punto non possiamo escludere nulla considerato che l’obiettivo è sempre quello di alzare il livello della rosa.

Calciomercato Napoli: si cambia in porta, i dettagli

Il Napoli lavora per individuare i calciatori giusti che possono alzare il livello della rosa a disposizione di Conte. L’obiettivo principale è quello di riuscire a confermare i giocatori principali, ma per il momento alcune trattative sono davvero molto difficili come, per esempio, quella del rinnovo di Meret. Il portiere sembra essere sempre più lontano dai partenopei e Manna si starebbe muovendo in prima persona per andare a prendere il sostituto.

Uno dei nomi che potrebbe essere valutato dal Napoli per la prossima stagione è quello di Onana. Il portiere non sta convincendo e il Manchester United è pronto a cederlo nel prossimo calciomercato. Non è da escludere che ci possa essere anche un tentativo dei partenopei per arrivare alla fumata bianca. Resta, al momento, una ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

La priorità, come spiegato in più di un’occasione, è quella di arrivare alla conferma di Meret. Ma se questa non ci dovesse essere per qualsiasi motivo, il Napoli andrà a prendere un nuovo portiere e Onana potrebbe diventare davvero il principale obiettivo di calciomercato. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio come si svilupperà la situazione e quali saranno le scelte da parte dei protagonisti di questa vicenda.