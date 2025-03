Napoli, allarme Meret: la data cerchiata in rosso

Alex Meret è diventato il perno del Napoli col passare delle stagioni dimenticando in fretta le polemiche sul suo conto. Spunta la data decisiva per scrivere il futuro

Tutto può cambiare in fretta nel mondo del calcio. Meret è voglioso di nuove sfide per scrivere ancora il futuro in Serie A: spunta la mossa a sorpresa. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter che fiuta ancora l’affare a parametro zero in vista della prossima stagione: il presidente De Laurentiis ha le idee chiare, cosa succederà nelle prossime settimane?

Alex Meret è cresciuto in maniera esponenziale durante le sue stagioni con la maglia del Napoli. Con Antonio Conte è migliorato anche nella comunicazione per il reparto difensivo: ecco la mossa a sorpresa per arrivare al rinnovo contrattuale. Saranno giorni intensi per arrivare alla decisione definitiva sul portiere friulano: il suo agente Federico Pastorello ha in mano la nuova soluzione, conosciamo la data decisiva.

Napoli, la mossa a sorpresa per Meret: il rinnovo quando arriverà?

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’accordo per il rinnovo di Meret è ancora in alto mare: la firma sul nuovo contratto tarda ad arrivare. Il suo attuale contratto è in scadenza a giugno, ma l’agente Federico Pastorello vuole subito chiudere durante la pausa Nazionale. L’obiettivo è quello di continuare la storia d’amore con la squadra azzurra ancora per due anni.

Il portiere friulano del Napoli dovrà così prendere una decisione immediata per scrivere ancora il futuro. Meret vuole continuare il suo matrimonio in maglia azzurra: il mese di marzo sarà così importante in campo e fuori. Il ds Manna ha intenzione di blindare i gioielli del Napoli per iniziare una nuova stagione di assoluto spessore anche a livello internazionale.

Il portiere è ancora protagonista con la Nazionale italiana, ma dovrà subito prendere una decisione per il suo futuro. Il friulano vuole regalare un nuovo trionfo alla squadra azzurra per vincere lo Scudetto dopo quello con Luciano Spalletti. Ormai ci siamo per prendere una decisione definitiva: il presidente De Laurentiis vorrebbe subito arrivare alla fumata bianca.

In estate arriverà una nuova rivoluzione in casa azzurra per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte, sempre molto attento ad ogni dettaglio in ottica futura. Il Napoli sogna ancora lo Scudetto, ma il futuro di Meret è un argomento sempre importante.