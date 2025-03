Napoli, allarme Anguissa: quando torna in campo

Il Napoli continua a preparare senza sosta le prossime sfide di campionato. Spunta la mossa per Anguissa: ecco la verità sul suo ritorno in campo

Il centrocampista azzurro, Frank Anguissa, è ancora ai box per infortunio. Ha saltato le sfide contro Inter e Fiorentina, ma Conte ha trovato una soluzione vincente con l’inserimento di Gilmour ad agire con il doppio play. Una mossa strategica che ha dato i propri frutti in campionato per tornare subito in vetta. Ora gli azzurri continuano a preparare l’ostica trasferta di Venezia: ecco la decisione su Anguissa, c’è un piano ben preciso per la sua convocazione.

Saranno ore intense per puntare in alto. Una sfida decisiva tra Inter ed Atalanta con le due squadre nerazzurre che si affronteranno nel prossimo turno, ma tutto dipenderà anche del risultato del Napoli in casa del Venezia. Spunta una mossa alternativa per puntare in alto: cosa succederà per rivedere in campo Anguissa.

Napoli, la mossa a sorpresa per Anguissa: Conte ha già deciso

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Anguissa ha recuperato dal suo infortunio ma non sarà convocato contro il Venezia. In campo dal primo minuto ci sarà ancora Gilmour che scalpita ancora una volta per una maglia da titolare. In questo modo il centrocampista azzurro salterà la convocazione del Camerun per lavorare durante la sosta a tempo pieno. Una strategia ben precisa da parte di Antonio Conte per preparare subito la super sfida contro il Milan.

Ora il centrocampista azzurro cercherà di recuperare piano piano per stare al 100% contro la squadra rossonera che non sta attraversando un ottimo periodo di forma. Il Napoli vuole tornare subito in vetta già a partire dal prossimo turno di campionato: ecco la nuova mossa alternativa per avere a disposizione Anguissa.

Il centrocampista del Napoli continuerà a lavorare a Castel Volturno durante la sosta senza rispondere alla convocazione del Camerun. Una nuova idea alternativa per tenere tutto sotto controllo in vista del rush finale della squadra azzurra. Lo Scudetto resta un obiettivo concreto dopo mesi di lavoro costante: ormai ci siamo.

Saranno settimane intense per puntare in alto con la speranza di regalare nuove gioie alla squadra azzurra: i tifosi sono rimasti letteralmente sorpresi dal rendimento di Lukaku e compagni che sono ad un passo dal ritorno in Champions League, ma non è finita qua.