Napoli, recupero Neres: la decisione di Conte

Il Napoli è pronto a sognare in grande, ma Conte cercherà di mettere a segno una nuova mossa decisiva. Ecco la novità su David Neres

L’allenatore azzurro vuole continuare a competere per tornare in vetta alla classifica. Il mese di marzo è iniziato alla grande, ma spunta la novità assoluta sul recupero di David Neres. Il brasiliano ha illuminato a tratti, ma ecco cosa succederà in vista delle prossime sfide di campionato.

Sarà un mese di marzo decisivo su più fronti. Conte ha intenzione di recuperare anche i vari infortunati, ma spunta l’ultim’ora su David Neres. Il brasiliano sta lavorando senza sosta a Castel Volturno, ma spunta la mossa a sorpresa di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli cercherà di regalare nuovi trionfi ai tifosi azzurri per ambire a grandi palcoscenici: la lotta con Inter ed Atalanta è molto serrata. Ormai ci siamo per conoscere le condizioni fisiche di David Neres.

Napoli, la mossa a sorpresa per Neres: Conte ha preso una decisione

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, David Neres è pronto a tornare tra i convocati contro il Venezia. Il talentuoso giocatore brasiliano è ai box per infortunio da settimane, ma ora Conte lo avrà a disposizione per l’ostica trasferta lagunare.

Da valutare le condizioni di Anguissa, pronto a tornare dopo la sosta, ma anche Mazzocchi tornerà a sedersi in panchina contro il Venezia. Tutto può cambiare improvvisamente con il Napoli che lotterà fino alla fine con Inter ed Atalanta per tornare a trionfare in Serie A: ecco l’ultima mossa decisiva per rivedere in campo David Neres.

L’ultima decisione spetterà prima allo staff medico che dovrà dare l’ok per farlo rientrare tra i convocati contro il Venezia. Conte non ha intenzione di cambiare sistema di gioco, ma dopo la sosta Nazionale qualcosa potrà cambiare. L’allenatore azzurro ha ritrovato Raspadori in grande spolvero alle spalle della boa Romelu Lukaku che è tornato ad esprimersi su ottimi livelli anche lavorando di sponda.

Il Napoli è voglioso di tornare in vetta già dalla prossima giornata di campionato: gli azzurri proveranno così ad avere la meglio per tornare a trionfare in campionato. Ormai ci siamo per una mossa a sopresa in ottica futura: ecco la verità sulle condizioni fisiche di Neres che scalpita per una maglia da titolare. Il brasiliano vuole subito tornare ad ubriacare gli avversari in campo.