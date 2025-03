Napoli, allarme McTominay: le sue condizioni

Il Napoli continua a sognare in grande, ma le condizioni di Scott McTominay sono da valutare dopo l’uscita dal campo contro la Fiorentina: ecco come sta il centrocampista scozzese

Conte è tornato a lavorare senza sosta per preparare la sfida contro il Venezia. McTominay è uscito malconcio dalla sfida al Maradona contro la Fiorentina: ecco la nuova decisione dell’allenatore azzurro.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha come obiettivo quello di recuperare tutti gli infortunati in vista della prossima sfida di campionato contro il Venezia. Spunta la mossa a sorpresa per ambire al primo posto: domenica sarà decisiva per puntare sempre più in alto con lo scontro diretto tra Atalanta ed Inter. L’obiettivo è quello di ambire a grandi palcoscenici per ritornare a vivere notti magiche in Champions League: tutto può cambiare nel giro di poche settimane per raggiungere anche la vetta della classifica.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: McTominay come sta?

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, Scott McTominay è uscito acciaccato dalla sfida contro la Fiorentina. Ora Conte lo dovrà gestire ancora una volta perché non sta al 100%: le sue condizioni fisiche non sono ottimali, ma sarà in campo in vista della trasferta ostica di Venezia.

L’allenatore del Napoli è pronto ad ambire a grandi palcoscenici per tornare al primo posto in classifica: Conte sa come fare per regalare un nuovo trionfo ai tifosi azzurri. Le sue scelte di formazione saranno decisive visto il ritorno tra i convocati anche di Mazzocchi, Neres ed Anguissa: un momento decisivo per continuare a lottare punto a punto con la capolista Inter, ma occhio ancora all’Atalanta.

Il centrocampista scozzese sarà confermato ancora in campo da Conte al fianco di Gilmour e Lobotoka: Conte ha trovato una nuova soluzione vincente con l’inserimento del doppio play. Il Napoli esprime un gioco corale migliore rispetto ai mesi passati grazie all’altro scozzese dotato di visione eccellente. Saranno giorni intensi per puntare in alto vista la contemporanea sfida tra Inter ed Atalanta: in caso di vittoria dei bergamaschi, si aprirà ancor di più il duello Scudetto.

Saranno ore decisive per conoscere le condizioni di McTominay: tutto può cambiare in poco tempo per essere competitivi fino alla fine in Serie A. Lo Scudetto è diventato un obiettivo sempre più concreto col passare dei mesi grazie al super lavoro di Conte.