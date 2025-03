Cessione Osimhen, svolta inattesa: maxi scambio con il PSG

Cessione Osimhen, arriva una svolta non di poco conto dal momento che arriva una svolta del tutto inattesa nel futuro del nigeriano. La chiave per sbloccare questa operazione è rappresentata dallo scambio con il Paris Saint Germain che può regalarsi un altro colpo dal Napoli dopo l’affare che ha portato a Parigi Khvicha Kvaratskhelia.

In estate tornerà ad essere nuovamente di attualità il tema relativo al futuro del bomber nigeriano. Attualmente in forza al Galatasaray con la formula di un prestito secco, a fine stagione tornerà a Napoli. Ma, allo stato attuale delle cose, non c’è nessun margine per sperare che si possa sanare la frattura con il club, ed in particolar modo con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Per questo motivo la speranza di tutti, dai dirigenti fino ad arrivare ai tifosi, è che si possa arrivare ad un accordo nel minor tempo possibile. Non si ha la possibilità di assistere ancora impassibili fino all’ultimo giorno di mercato ad una possibile cessione. In tal senso, proprio per la cessione di Osimhen arriva una pista a dir poco interessante con il Paris Saint Germain.

Cessione Osimhen, svolta inattesa nel suo futuro: le ultime

Il Paris Saint Germain da tantissimo tempo, come è noto ai più, si sta muovendo per completare il reparto offensivo da consegnare nelle mani di Luis Enrique. E non è nuovo neanche l’interesse per Victor Osimhen, come certificato dall’offerta faraonica presentata in estate per avere sia lui che Khvicha Kvaratskhelia. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Stando a quanto raccontato da Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, la Juventus potrebbe avere più difficoltà del previsto per riscattare Kolo Muani che sarebbe il profilo ideale per il suo attacco nelle valutazioni di Antonio Conte. E per questo bisogna seguire attentamente la possibile trattativa tra il Napoli ed il PSG per uno scambio tra Osimhen e Kolo Muani.

Maxi scambio con il PSG per accontentare Conte: i dettagli

Si tratta, al momento, di una notizia che lascia davvero tutti di stucco e che può essere una pista a dir poco calda per l’estate. Insomma, con la cessione di Osimhen al PSG il Napoli si assicurerebbe anche un calciatore in grado di comporre un tandem d’attacco da paura con Romelu Lukaku.