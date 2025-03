Serie A, esonero a sorpresa: Tudor subito in panchina

In Serie A, come è noto, non c’è pace per gli allenatori ed ora si sta andando a profilare un altro, ennesimo esonero. Igor Tudor potrebbe seriamente diventare il nuovo tecnico della squadra, che non può in nessun modo fallire l’obiettivo fissato dalla dirigenza. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, gli allenatori in Serie A sono i primi e molto spesso anche gli unici a pagare quando le cose non vanno per il verso giusto. Una sorta di capro espiatorio buono per ogni situazione. In tal senso, la stagione attualmente in corso non ha fatto altro che confermare questa triste tendenza, con tanti esoneri che si sono già profilati ed altri che potrebbero arrivare a breve.

In tal senso, le ultime notizie lasciano davvero tutti di stucco. In maniera del tutto inattesa rischia seriamente di saltare una nuova panchina, con Igor Tudor che potrebbe avere così la grande chance di rimettersi in gioco e di tornare in panchina dopo l’esperienza alla Lazio che non si è conclusa come tutti si auguravano. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Serie A, altro esonero del tutto inatteso: le ultime notizie

Al netto dei giudizi soggettivi e personali sui vari allenatori, un esonero è sempre un fallimento per tutte le parti in causa. Non si può infatti pensare che tutte le responsabilità siano in capo ad una sola persona. Si fa molto più presto, però, ovviamente ad allontanare un solo profilo e non cambiare tutta la squadra in sede di calciomercato. Andiamo a vedere le ultime.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, la Juventus sta seriamente riflettendo sul futuro di Thiago Motta, dal momento che ha fatto troppo male la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta per 4-0 tra le mura amiche. E per la successione si sta pensando seriamente ad un traghettatore che potrebbe rispondere proprio al nome di Igor Tudor.

Tudor nuovo allenatore: obiettivo Champions League per il club

Per lui si tratterebbe di un ritorno a casa, dal momento che da calciatore ha scritto pagine a dir poco importanti della storia della Juventus. Si attendono sviluppi, ma è ovvio che per temperamento Igor Tudor sarebbe probabilmente il profilo ideale per rimettere in piedi un ambiente totalmente sfiduciato.