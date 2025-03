Napoli, allarme in difesa: Conte in ansia

In casa Napoli c’è preoccupazione, dal momento che è suonato un importante campanello d’allarme che riguarda la linea di difesa, fino a questo momento il punto di forza di questa squadra. La situazione per Antonio Conte si fa seriamente allarmante ed andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Come è noto, il Napoli è finalmente arrivato al momento in cui si avvicinano sempre di più il tempo dei verdetti. Rispetto alle aspettative di inizio anno, era assolutamente inimmaginabile un cammino di questo tipo. Ed ancor di meno lo era una classifica del genere, con la vetta occupata dall’Inter distante un solo punto in classifica. Eppure è così che stanno le cose.

Adesso il margine di errore è davvero ridotto ai minimi termini, ma per fortuna la grande emergenza in termini di infortuni sembra essere ormai alle spalle. Adesso, però, a preoccupare Antonio Conte arriva un campanello d’allarme a dir poco importante e che lo mette in maniera del tutto fisiologica in ansia. Andiamo a vedere per quale motivo e di che si tratta.

Allarme in difesa: Conte in apprensione

La linea difensiva è la meno battuta di tutta la Serie A e questo certifica una volta di più quanto di straordinario è stato fatto in sede di calciomercato ed anche di lavoro quotidiano, come si suole dire. Adesso, però, si è creata in maniera del tutto fisiologica preoccupazione per un aspetto che non potrebbe sortire nessun effetto diverso rispetto alla preoccupazione.

Nelle ultime otto giornate, infatti, il Napoli ha sempre subito gol. E’ un qualcosa che non è mai successo prima e non è un caso che in cinque di queste partite gli azzurri non siano riusciti a vincere. Complessivamente i dati restano buoni, dal momento che sono solo 23 i gol incassati in 28 partite. Ma ben 12 di questi sono arrivati solo nelle ultime otto partite.

Napoli, la difesa preoccupa: un dato è davvero allarmante

Buona parte delle chance di titolo del Napoli passano dall’esigenza di ritrovare la giusta compattezza difensiva, elemento imprescindibile per poter insidiare l’Inter, che invece di gol ne ha subiti 27 e che, però, ha una produzione offensiva impressionante, avendo segnato ben 18 gol in più. Già a partire dal Venezia Buongiorno e compagni dovranno ricostruire il bomber