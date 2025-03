Napoli, Conte sorprende tutti: un attaccante fatto fuori

In casa Napoli non si fermano i lavori di Antonio Conte, che ora è pronto a sorprendere ancora una volta tutti. Un attaccante, infatti, sta per essere escluso e fatto fuori dal tecnico, orientato verso altre scelte. E la notizia non può non lasciare tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il Napoli è nel momento più importante della sua straordinaria annata. Arrivato a dieci giornate dalla fine, infatti, si deve raccogliere quanto seminato ed il punto che separa gli azzurri dall’Inter impone di credere ancora di più nello Scudetto. Seppur con alle spalle una Atalanta mai doma ed a caccia di quello che sarebbe l’ennesimo traguardo storico dell’era Gasperini.

Nessuno meglio di Antonio Conte in azzurro sa come si vince e per questo è consapevole del fatto che non si deve guardare in faccia a nessuno. Anche le seconde linee in tal senso stanno dando risposte egregie ed in tal senso adesso il tecnico sembra orientato a prendere una decisione a dir poco forte. Un attaccante rischia seriamente di essere fatto fuori.

Napoli, le ultime notizie che arrivano da Castel Volturno

La squadra ha avuto alcuni elementi caratteristiche si è trascinata per tutta la stagione. Da una parte una solidità difensiva davvero notevole, dall’altra un attacco che, però, produce meno di quanto crea, nonostante i tanti modulo proposti che non hanno cambiato la rotta. 3-4-2-1, 4-2-3-1, 4-3-3 o 3-5-2, il risultato non è mai cambiato. Adesso arrivano novità.

Secondo quanto raccontato da AreaNapoli, Antonio Conte sarebbe intenzionato a continuare ad insistere su Giacomo Raspadori anche nel momento in cui David Neres sarà pienamente recuperato. Da una parte, infatti, non vuole perdere la vena realizzativa dell’ex Sassuolo, in gol in tre delle ultime quattro. Dall’altra c’è anche un altro motivo che lo spinge in questa direzione.

Conte pronto ad escludere un attaccante: le ultime sulle sue scelte

Antonio Conte, in questo modo, potrebbe tornare a contare sulla imprevedibilità di David Neres a partita in corso, elemento fondamentale nella prima parte di stagione prima della cessione di Khvicha Kvaratskhelia.

Potrebbe rappresentare, infatti, a partita in corso uno strumento anche per cambiare modulo e modo di attaccare, sfruttando i dribbling di Neres. O magari il 4-2-3-1, con Raspadori sempre a supporto di Lukaku.