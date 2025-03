Serie A: sbarca Red Bull, Klopp il nuovo allenatore

Novità importante per quanto riguarda un club italiano. L’azienda austriaca pensa all’acquisto e a scegliere il tedesco come tecnico. I dettagli

La Red Bull ormai da anni scommette nel calcio. La coppia Salisburgo-Lipsia ha permesso di prendere vita ad un progetto importante, ma l’azienda di origine austriaca non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Nei prossimi mesi, infatti, si potrebbe decidere di entrare anche nel calcio italiano con una strategia molto chiara. Ovvero quello di portare Klopp in panchina. Si tratta al momento di una indiscrezione che dovrà essere confermata nelle prossime settimane.

L’intenzione della Red Bull è comunque quella di riuscire nel giro di avere almeno una squadra in ogni campionato per ampliare il proprio progetto. Da tempo si parla dell’opportunità di un ingresso in Italia e nelle prossime settimane si potrebbe iniziare la trattativa per provare a sbarcare in Serie A. Non semplice per diversi motivi, ma un tentativo si potrebbe fare per capire meglio la fattibilità di questa operazione.

Il progetto di Red Bull per arrivare in Serie A

In un primo momento si parlava della possibilità di uno sbarco in Serie A con il Milan. Ma alla fine Cardinale non ha mai realmente aperto alla possibilità di cedere i rossoneri. Ora, però, c’è un’altra possibilità importante e per questo motivo non è da escludere un tentativo già nelle prossime settimane.

Secondo le informazioni de La Stampa, la Red Bull starebbe pensando di appoggiare Agnelli nel ritornare alla guida della Juventus magari andando ad acquistare il club proprio dagli Elkann affidando la panchina a Jurgen Klopp. Il tedesco sappiamo che ormai si è messo a disposizione dell’azienda austriaca per andare a gestire la parte tecnica. Ma a questo punto non possiamo escludere che ci possa essere per lui anche la panchina della Juventus. Una operazione non semplice considerato anche che l’attuale proprietà non ha intenzione di vendere.

Naturalmente davanti ad una proposta di livello le cose potrebbero cambiare. La Red Bull è pronta a scommettere con la Juventus per fare un ulteriore salto di qualità e la presenza di Klopp consentirebbe di ottenere dei risultati importanti. Al momento resta una indiscrezione, ma vedremo se nei prossimi giorni il tutto potrà diventare realtà oppure si fermerà ad una semplice voce. Di certo il momento dei bianconeri non è dei più semplici e tutto può accadere.