Solet-Napoli: c’è la svolta, l’annuncio

Il difensore sta facendo molto bene con l’Udinese e i partenopei lo hanno messo nel mirino per la prossima stagione. E in queste ore c’è una novità importante

Il Napoli con Manna sta iniziando a ragionare sulla prossima stagione. Gli errori commessi in passato sono evidenti ormai a tutti e la società non ha alcuna intenzione di ripeterli. Il direttore sportivo da qualche giorno sta lavorando con l’obiettivo di andare ad individuare i giocatori giusti da dare ai partenopei e c’è un profilo che stuzzica davvero molto la dirigenza: stiamo parlando di Omar Solet dell’Udinese.

Il centrale si è preso la scena in davvero poco tempo ed ora il suo nome è sul taccuino di diverse big. Secondo le informazioni di Enrico Fedele, anche il Napoli lo starebbe seguendo da vicino da diverso tempo. L’obiettivo è quello comunque di fare un tentativo per capire meglio la fattibilità di una operazione che si preannuncia molto complicata sia per quanto riguarda la questione economica che per la concorrenza.

Calciomercato Napoli: idea Solet per la difesa

Solet non è assolutamente un nome nuovo per quanto riguarda il Napoli. Le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate e diversi club stanno pensando a lui. I partenopei sono tra le squadre pronte ad affondare il colpo in ottica del prossimo calciomercato e Manna è pronto a muoversi in prima persona per arrivare alla fumata bianca.

Secondo le informazioni di Fedele, il Napoli avrebbe individuato in Solet il principale rinforzo per il calciomercato estivo. Il difensore dell’Udinese ha superato tutta la concorrenza ed ora Manna è al lavoro per cercare di chiudere l’operazione. Un colpo non semplice da definire vista la valutazione dell’Udinese (si aggira intorno ai 20-30 milioni) e la concorrenza di club importanti come per esempio l’Inter. Ma di certo i partenopei hanno delle carte importanti da giocarsi e vedremo cosa succederà.

Il Napoli però si sta già muovendo in ottica prossima stagione e Solet resta un obiettivo di calciomercato concreto. Parliamo, infatti, di un difensore che ha dimostrato le sue qualità e andrebbe a formare una coppia da sogno con Buongiorno. Naturalmente ad oggi siamo nel campo delle indiscrezioni e ipotesi. Ci vorrà ancora del tempo per capire se questa operazione diventerà realtà, ma Manna sta sondando il terreno per capire la fattibilità di questa operazione.