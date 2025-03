Napoli: Manna lo strappa all’Inter, si chiude in estate

Il direttore sportivo dei partenopei nelle prossime settimane potrebbe decidere di muoversi per anticipare i nerazzurri e regalarsi una operazione importante

Il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa in ottica prossima stagione. Conte, nonostante abbia sempre sottolineato di avere una squadra forte, ha chiesto alla società di portare dei giocatori di livello e in grado di alzare ancora di più la qualità a sua disposizione e quindi si sta iniziando sin da ora a valutare i possibili obiettivi. Per ora si è in un campo delle riflessioni e delle ipotesi, ma Manna presto potrebbe magari anche sondare il terreno per valutare meglio questa operazione.

Secondo le notizie di footmercato.net, c’è un calciatore che si sta mettendo in mostra nel nostro campionato e non è da escludere un tentativo già nel prossimo calciomercato. Naturalmente non è una sfida semplice per diversi motivi a partire dalla concorrenza. Il Napoli, però, si prepara ad anticipare i tempi per strapparlo alle altre squadre e a questo punto non ci resta che attendere la fine della stagione per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: affare con l’Udinese, le ultime

I partenopei stanno guardando con attenzione al nostro campionato. Manna ha intenzione di portare alla corte di Antonio Conte giocatori pronti per la Serie A e la trattativa potrebbe entrare nel vivo in davvero poco tempo. Il profilo piace molto alla dirigenza azzurra e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro per capire se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no.

Secondo le ultime informazioni, il Napoli non ha assolutamente perso di vista Solet. Il difensore sta facendo molto bene con l’Udinese e le sue prestazioni non sono passate inosservate alle big. Per il momento i partenopei sono nella fase delle valutazioni per capire se il giocatore potrà essere un rinforzo nel prossimo calciomercato. Non semplice e quindi vedremo alla fine quali saranno le scelte.

In corsa c’è anche l’Inter e non è da escludere un testa a testa tra le due squadre. Il calciomercato è molto lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il Napoli in questo momento sta pensando in particolare al campionato e non si attendono particolari novità in entrata. Poi naturalmente Manna è al lavoro e non possiamo escludere che ci possa essere un tentativo per capire se Solet potrà davvero vestire la maglia azzurra.