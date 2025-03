Conte via da Napoli: annuncio in diretta

Il tecnico partenopeo è sicuramente l’artefice di quanto sta facendo la squadra azzurra. Ma il suo futuro è assolutamente da scrivere

Il Napoli sogna lo Scudetto. I partenopei hanno vinto contro la Fiorentina lanciando un chiaro messaggio anche all’Inter. Gli azzurri proveranno fino alla fine di andare a conquistare un trionfo molto importante e magari non prevedibile fino alla vigilia. Sicuramente continua a tenere banco la situazione di Conte. Il tecnico ha dimostrato di avere tanta qualità e di riuscire a dare quel qualcosa in più ai suoi compagni.

Il Napoli lavora per riuscire a confermare Conte. Ma il futuro del tecnico dei partenopei è assolutamente ancora da scrivere. E nelle ultime ore è arrivato un annuncio davvero sorprendente. Naturalmente per il momento siamo nel campo di ipotesi e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine si riuscirà a trattenere l’allenatore oppure si opterà per una scelta differente.

Napoli: futuro di Conte, l’annuncio

Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere. Il tecnico in questo momento sta pensando solamente a chiudere nel migliore dei modi la stagione. Da parte sua la volontà è sicuramente molto chiara. L’allenatore in più di un’occasione ha ribadito la sua volontà di proseguire la sua avventura con il Napoli. Naturalmente conosciamo molto bene l’allenatore e a questo punto un quadro più chiaro della situazione.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha confermato che senza rinforzi Conte lascerà il Napoli. Ovvero, il tecnico si aspetta una rivoluzione importante nella rosa per cercare di alzare ancora di più il livello. Per il momento si può dire che si tratta di una ipotesi che dovrà essere assolutamente confermata nelle prossime settimane. La speranza degli azzurri è sicuramente quella di continuare con il leccese e vedremo se alla fine sarà realmente così oppure no.

Per il momento, comunque, non è una priorità. Il Napoli e Conte sono intenzionati a pensare a chiudere nel migliore dei modi la stagione e solamente al termine ci si siederà ad un tavolo per discutere di tutto. Ad oggi l’ipotesi principale è quella di proseguire insieme. Ma il tecnico leccese è sempre molto chiaro e a questo punto un suo addio non è assolutamente da escludere.