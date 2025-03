Napoli: affare con la Roma, Conte accontentato

Gli azzurri pensano a come andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. C’è un profilo che interessa molto a Manna: ecco i dettagli

Il Napoli lavora per dare dei nuovi giocatori a Conte in ottica della prossima stagione. I partenopei sono pronti a chiudere operazioni importanti per consentire alla rosa di alzare la qualità e consentire di poter essere competitivi in tutte le competizioni e non solo in una. Il tecnico leccese è stato sin da subito molto chiaro con la società e per questo motivo dobbiamo attenderci dei movimenti importante durante l’estate.

E attenzione alla possibilità di andare a chiudere una operazione con la Roma. I giallorossi stanno facendo molto bene in questo scorcio di stagione e il Napoli valuta la possibilità di mettere sul piatto una proposta importante per strappare il giocatore ai capitolini nel prossimo calciomercato. Non sicuramente una operazione semplice, ma da non escludere un tentativo per provare a strapparlo alla concorrenza.

Calciomercato Napoli: colpo in Serie A, i dettagli

Il Napoli è molto attento ai talenti che si mettono in mostra nel nostro campionato e in futuro potrebbero chiudere davvero una operazione importante. Il giocatore è stato già seguito in passato dai partenopei, ma i giallorossi hanno sempre fatto muro. C’è la consapevolezza che in estate le cose possono cambiare e non è da escludere che alla fine ci possa essere davvero la fumata bianca.

Manna non ha assolutamente perso di vista Soulé. La Roma a gennaio non ha assolutamente aperto alla possibilità di una sua partenza. Ora si valutano le cose in ottica calciomercato estivo e a questo punto il Napoli è pronto davvero a sondare il terreno per capire se alla fine si potrà oppure no arrivare all’accordo. Non semplice considerato il pensiero che si ha a Trigoria nei confronti dell’argentino.

Ma Manna Soulè lo conosce molto bene avendolo portato in bianconero e gli piacerebbe averlo anche a Napoli magari nel prossimo calciomercato. Conte aveva già dato il suo placet durante gennaio e non ha nessuna intenzione di dire no in ottica prossima stagione. Resta, comunque, un qualcosa ancora da valutare e da capire cosa succederà. Di certo l’argentino piace molto a Castel Volturno e vedremo nei prossimi mesi se alla fine l’opzione si trasformerà in qualcosa in più oppure resterà una semplice idea.