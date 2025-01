Soule-Napoli: c’è la svolta, l’annuncio

L’argentino resta uno dei nomi per il post Kvaratskhelia. Il giocatore piace molto a Manna e potrebbe fare un tentativo negli ultimi giorni della sessione

C’è anche Soulé nella lista di Manna per rinforzare la rosa di Conte. Il direttore sportivo dei partenopei lo conosce molto bene avendolo portato alla Juventus ed ora lo accoglierebbe volentieri anche a Napoli. Un nome destinato a diventare una opzione last minute in questo calciomercato visto che al momento le priorità sono altre. Garnacho resta il primo obiettivo, ma, se non ci dovessero essere novità a breve, i partenopei andrebbero su un obiettivo differente.

Il nome dell’argentino è uno dei profili che vagliato dal club. Naturalmente per portare Soulé al Napoli ci sarà da convincere la Roma e in queste ultime ore è arrivato un annuncio importante. Una opzione, quindi, assolutamente da tenere in considerazione, ma non semplice visto che dalla Capitale fanno arrivare delle voci molto chiare sul giocatore sudamericano.

Calciomercato Napoli: idea Soulé, le ultime

L’avventura di Soulé in giallorosso non sta andando come si sperava e per questo motivo non sono da escludere delle novità in questo senso. La porta della Roma ad oggi non sembra essere completamente sbarrata, ma c’è un ostacolo da superare e quindi non si preannuncia un obiettivo non semplice.

Ranieri nella conferenza stampa odierna ha confermato che Soulé è il futuro della Roma. Parole che confermano che la chiusura del tecnico alla partenza dell’argentino in questo calciomercato. Il Napoli era pronto a mettere anche il cartellino di Raspadori sul tavolo, ma per il momento si può dire che la strada è assolutamente in salita. Poi nelle ultime ore della sessione la situazione potrebbe cambiare anche perché conosciamo molto bene le dinamiche. La volontà del giocatore ha un ruolo importante nella decisione finale e vedremo cosa succederà dopo il weekend.

Di certo il Napoli valuta la possibilità di portare Soulé in questo calciomercato alla corte di Conte. Serve convincere la Roma e si farà un tentativo anche last minute. Un compito non semplice, ma comunque la volontà di provarci c’è e Manna da tempo è al lavoro per la fumata bianca.

Mercato Napoli: Soulé idea last minute?

Ad oggi Soulé sembra rappresentare una idea last minute del calciomercato visto che gli obiettivi principali sono altri. Naturalmente se la Roma dovesse aprire ad una cessione, Manna è pronto a cambiare la gerarchia e puntare tutto sull’argentino per il post Kvaratskhelia.