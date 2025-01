Napoli: c’è il sì di Conte, è il primo colpo estivo

Gli azzurri ragionano attentamente su come rinforzare la rosa anche in ottica prossimo anno. E il tecnico partenopeo ha dato il suo via libera ad un colpo

È un Napoli che inizia ad essere molto attivo sul calciomercato. Dopo una prima fase di riflessioni e valutazioni, il ds Manna ha deciso di rompere gli indugi e portare in rosa giocatori in grado di alzare sin da subito il livello della squadra. Ma a Castel Volturno, come confermato in più di un’occasione, si sta ragionando anche sul futuro e sulla volontà di rendere al rosa ancora più forte di quella attuale.

Secondo le informazioni di areanapoli.it, il Napoli avrebbe individuato il suo primo rinforzo per il calciomercato estivo. Da parte di Conte ci sarebbe già stato il via libera al trasferimento e a questo punto tocca a Manna provare a chiudere il colpo. La certezza è che il giocatore piace davvero tanto al club e quindi presto si è pronti a lavorare per trovare la giusta soluzione.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, Conte lo vuole

Antonio Conte ha sempre chiesto alla società rinforzi in grado di alzare la qualità e non di fare acquisti tanto per. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e ben presto in alcune trattative si potrebbe entrare nel vivo anche in vista del prossimo campionato. Si è visto come muoversi in anticipo può portare dei vantaggi importanti e dunque Manna nel giro di qualche settimana è pronto ad intraprendere delle trattative in ottica futura.

Il nome in cima alla lista di Conte e del Napoli è quello di Dejan Kulusevski. Lo svedese piace al tecnico leccese da tempo e il fatto di averlo allenato in passato è un vantaggio nel chiudere il colpo. Un pensierino lo si era fatto anche per questo calciomercato, ma da parte degli Spurs non c’è mai stata una apertura. Naturalmente in estate si proverà ad arrivare alla fumata bianca nella speranza di dare al tecnico un rinforzo di livello.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Napoli proverà nelle prossime settimane a sondare il terreno per Kulusevski in ottica calciomercato estivo. E vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dei partenopei.

