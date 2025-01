Napoli: addio Juan Jesus, l’erede arriva dal Brasile

I partenopei continuano non solo a lavorare per il presente, ma guardano con attenzione anche al futuro. Ed è stato individuato il nuovo difensore

In casa Napoli si ragiona sul presente, ma anche sul futuro. Nei prossimi giorni i partenopei concluderanno una o due operazioni, ma Manna si starebbe proiettando già alla prossima stagione. Sono diversi i giocatori che, nonostante alcune prestazioni non proprio eccezionali, sono confermati, ma al termine dell’anno se ne andranno. Per questo motivo il direttore sportivo sta ragionando su come sostituirli.

Uno dei giocatori destinati a lasciare il Napoli è Juan Jesus. Il difensore brasiliano è in scadenza e difficilmente è previsto il rinnovo. Per questo motivo si sta ragionando su come sostituirlo durante il calciomercato estivo e l’erede potrebbe arrivare direttamente dal Brasile. Sono in corso le valutazioni del caso e vedremo come si comporterà i partenopei per cercare di capire la fattibilità dell’operazione.

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa nell’immediato, ma il progetto di Conte è triennale e per questo motivo si sta ragionando anche sui giocatori da portare in ottica estiva. Per il momento si è ancora nel campo delle valutazioni e delle riflessioni. Gli occhi sono puntati in Brasile e a questo punto non è da escludere che Manna nelle prossime settimane possa iniziare a valutare la fattibilità del colpo.

Come confermato da Konur, il Napoli non molla la pista Vitao dell’Internacional. Il club brasiliano per il momento ha chiuso alla possibilità di un trasferimento nell’immediato, ma durante il calciomercato estivo ci sono le chance di portarlo alla corte di Conte esiste soprattutto dopo la partenza di Juan Jesus. Un giocatore giovane e di talento e per questo motivo i partenopei potrebbero presto valutare la fattibilità dell’operazione.

Vitao è un centrale destinato comunque a dare una mano molto importante a Conte nelle rotazioni e quindi il Napoli ci sta pensando. Poi dipenderà anche dalle richieste dell’Internacional e da come si svilupperà il calciomercato estivo per i partenopei.

Vitao è un obiettivo per il Napoli in ottica calciomercato estivo. La partenza di Juan Jesus potrebbe portare un brasiliano più giovane e di assoluto talento. Da parte dell’Internacional la massima apertura al trasferimento e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si svilupperà il tutto.