Napoli: altro colpo dallo United, sgarbo alla Juve

Non solo Garnacho, i partenopei potrebbero chiudere un’altra operazione dal club inglese. I contatti sono in corso e presto si avranno delle novità

È un Napoli molto attivo in questi ultimi giorni di calciomercato. Per Manna è arrivato il momento di rompere gli indugi e regalare al tecnico i primi rinforzi per alzare la qualità della rosa. La priorità in questo momento è quella di un sostituto di Kvaratskhelia, ma restano comunque i ragionamenti da fare su centrale e attaccante. Le richieste per Marin e Simeone non mancano e quindi non possiamo escludere che, in caso di occasioni, si potrebbe aprire ad una chance di un nuovo acquisto.

Secondo le ultime informazioni di TeamTalk, il Napoli avrebbe individuato un nuovo rinforzo da dare a Conte in caso di una uscita di uno dei due giocatori. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi e più il tempo passa e meno si avranno possibilità di chiudere, ma la volontà è chiara e i contatti sono in corso da tempo.

Calciomercato Napoli: affare con lo United, i dettagli

Il Napoli insiste per Garnacho, ma la pista dell’argentino continua ad essere quella più complicata anche per le richieste avanzate dal Manchester United. Con i Red Devils, però, nei prossimi giorni potrebbe nascere anche una trattativa differente. Per il momento si è solamente nel campo delle valutazioni e bisognerà aspettare ancora un po’. Le idee comunque sono molto chiare e un tentativo lo si potrebbe fare.

Dall’Inghilterra rilanciano la pista Hojlund-Napoli in questo calciomercato. La partenza di Simeone potrebbe costringere i partenopei a prendere una nuova punta e l’ex Atalanta rappresenta il profilo giusto. Molto difficile al momento pensare ad un suo arrivo anche perché lo United non sembra intenzionato a cederlo. Poi naturalmente non è da escludere che negli ultimi giorni ci possa essere una apertura e a quel punto Conte è pronto a balzare in pole position.

Per il momento comunque siamo semplicemente nel campo delle ipotesi. Molto difficile vedere Hojlund al Napoli in questo calciomercato. Ma c’è comunque una possibilità e vedremo se i partenopei la sfrutteranno oppure decideranno di attendere la prossima estate.

