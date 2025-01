Calciomercato, colpo Hojlund: arriva subito in Serie A

L’attaccante danese del Manchester United, Hojlund, è pronto a fare le valigie a gennaio. Subito potrebbe arrivare la sua cessione: l’annuncio di ESPN

Un momento decisivo per conoscere così la sua prossima destinazione dell’attaccante danese ex Atalanta. Rasmus Hojlund potrebbe così tornare subito in Serie A dopo i mesi avvincenti vissuti con il club bergamasco: ecco il nuovo duello a distanza per le due big italiane.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il talento argentino del Man United, Garnacho, pronto a partire negli ultimi giorni di gennaio. La situazione in casa dei Red Devils è davvero movimentata: può dire addio anche l’attaccante danese Rasmus Hojlund con Amorim che ha già dato l’ok per la sua cessione. Le prossime ore saranno decisive per conoscere così il futuro dell’ex nerazzurro che non è esploso definitivamente in Inghilterra: ora potrebbe arrivare il suo addio a titolo definitivo.

Calciomercato, colpo in Serie A: arriva subito dal Man United

Tutto può cambiare improvvisamente per quanto riguarda il futuro dell’attaccante dei Red Devils. C’è aria di rivoluzione in Premier League per conoscere da vicino le prossime operazioni in entrata e in uscita. Hojlund verrebbe di corsa in Serie A, ma ci dovrà essere uno sconto per rivederlo subito in Italia.

Come svelato dal giornalista di ESPN, Mark Ogden, il Manchester United è pronto a vendere Rasmus Højlund in caso di offerta adeguata. Il trasferimento potrebbe avvenire anche subito o posticipato a giugno: sia Milan che Juventus potrebbero chiudere l’affare per l’attaccante danese che conosce molto bene la Serie A dopo l’exploit con l’Atalanta targata Gasperini.

Un intreccio di calciomercato da monitorare con tante operazioni in entrata e in uscita per i Red Devils. Da Garnacho a Rashford: Amorim è scatenato in questa finestra di calciomercato con gli ultimi affari proprio a fine gennaio. Il manager portoghese cercherà di puntellare la rosa a propria disposizione con giocatori funzionali al suo tipo di gioco.

Il Napoli potrebbe così beffare il Chelsea per Garnacho che continua ad essere la prima scelta del ds Manna. Aria di rivoluzione totale per l’attacco di Amorim: in tanti sono in partenza per fare finalmente piazza pulita. Il manager portoghese ha già scelto i sostituti dei top player: per lui non c’è problema. Ora Hojlund cercherà di trovare così in tempi brevi la miglior destinazione possibile: occhio anche alla Bundesliga.