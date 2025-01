Napoli, novità Buongiorno: l’annuncio a sorpresa

Alessandro Buongiorno è ancora fermo ai box per infortunio: spunta il nuovo intreccio, l’annuncio è arrivato pochi minuti fa su Radio Kiss Kiss Napoli

Saranno giorni frenetici per preparare la prossima sfida delicata contro la Roma. Gli azzurri voleranno all’Olimpico per affrontare i giallorossi guidati da Claudio Ranieri. Dybala e compagni si sono ripresi proprio dopo l’arrivo dell’esperto allenatore romano: non sarà una gara facile. Spunta la novità assoluta sul recupero di Alessandro Buongiorno: ormai è fermo da più di un mese e mezzo.

Alessandro Buongiorno è ancora fuori per infortunio: il difensore azzurro ha saltato ben sei partite del Napoli, ma ora è arrivato un nuovo annuncio. Tutto può cambiare nei prossimi giorni in casa azzurra, spunta l’intreccio decisivo. Sicuramente non ci sarà il terzino uruguaiano del Napoli Mathias Olivera: tornerà in campo soltanto in vista del big match contro l’Inter in programma al Maradona il 2 marzo.

Pochi minuti fa è arrivata tutta la verità sul recupero di Buongiorno, ancora ai box per infortunio. Il difensore torinese del Napoli ha saltato ben sei sfide di campionato: spunta la verità decisiva per rivederlo il prima possibile in campo.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: ecco la verità su Buongiorno

Come svelato dal giornalista Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, Buongiorno rientrerà tra i convocati di Conte per la trasferta ostica di Roma. Una sfida importante per gli azzurri che vogliono proseguire il proprio cammino in Serie A dopo le vittorie contro Atalanta e Juventus. Il difensore azzurro non vede l’ora di tornare protagonista, ma al suo posto Juan Jesus ha ben figurato diventando sempre uno dei migliori in campo.

Spunta la nuova verità sul suo impiego dal primo impiego dal primo minuto: Conte ha rivelato che il suo tono muscolare è cambiato stando fermo per troppo tempo. In questi giorni Buongiorno continuerà ad allenarsi forte per poi prendere parte alle sedute con il resto della squadra da mercoledì.

Lo stesso allenatore del Napoli ha concesso tre giorni di riposo ai propri calciatori dopo due settimane di fuoco. Ora un po’ di relax prima di tornare subito in campo a Castel Volturno: Buongiorno potrebbe anche scendere in campo dal primo minuto. Finora il difensore brasiliano Juan Jesus è stato una sicurezza in campo, ma ora è tempo di tornare per dare freschezza alla retroguardia azzurra.