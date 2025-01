Napoli, Manna a mani vuote: giocherà nella Fiorentina

Il ds Manna cercherà di chiudere subito nuovi affari in vista dei prossimi giorni di calciomercato. Il tempo stringe, ma spunta anche la nuova mossa della Fiorentina: chiusura immediata

Il Napoli continua a macinare punti in classifica in Serie A per cullare il sogno Scudetto. Pochi minuti fa Alfredo Pedullà ha rivelato la mossa a sorpresa del club viola che potrebbe così chiudere subito l’obiettivo di mercato seguito a lungo anche dal Napoli.

Conte ha richiesto a gran voce nuovi innesti di caratura internazionale: ecco l’intreccio decisivo con la Fiorentina per un nuovo colpo ad effetto. Nelle ultime ore è stato accostato alla Fiorentina che vorrebbe subito chiudere l’ennesimo innesto di qualità da regalare a Palladino.

La stagione degli azzurri finora è da incorniciare, ma ora lo stesso allenatore del Napoli si aspetta nuovi rinforzi per continuare a cullare il sogno Scudetto. Svelata l’ultim’ora dell’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che ha rivelato l’assalto definitivo della Fiorentina per un obiettivo di mercato azzurro.

Napoli, la mossa a sorpresa: beffato ancora Manna

Il Napoli è pronto a sferrare l’assalto vincente per chiudere numerosi affari proprio nell’ultima settimana di calciomercato. Un nuovo intreccio decisivo per conoscere il futuro di Nicolò Fagioli, che è ormai in uscita dalla Juventus: Alfredo Pedullà ha rivelato il forte interesse della Fiorentina per strapparlo al Marsiglia e proprio al Napoli che ha seguito da vicino il centrocampista bianconero.

Il ds Manna è pronto a pensare subito a nuovi innesti di qualità per affrontare i prossimi mesi con più serenità in campo e fuori. Saranno frenetici gli ultimi giorni di calciomercato per conoscere da vicino i prossimi colpi in casa azzurra: ecco la nuova idea in casa Fiorentina con il club viola pronto a puntellare la rosa a disposizione di Palladino.

Fagioli ha sofferto davvero tanto in questi anni dopo le vicende extracalcistiche in cui è stato coinvolto. Il documentario sulla sua vita ha fatto emergere le sue fragilità, ma a poco a poco ha recuperato la sua serenità. Ora è pronto a dire addio ufficialmente alla Juventus: spunta anche la Fiorentina pronta a chiudere il colpo a centrocampo dopo l’arrivo di Folorunsho proprio dal Napoli. Il ds Manna non vede l’ora di chiudere i prossimi colpi di caratura internazionale: ormai ci siamo per la nuova mossa a sorpresa.