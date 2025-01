Affondo Napoli per Garnacho: un giocatore sblocca la trattativa

Il Napoli continua ad insistere per Alejandro Garnacho, da sempre il preferito di Antonio Conte per sostituire Khvicha Kvaratskhelia.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club partenopeo avrebbe in programma un nuovo incontro con il Manchester United per il talento argentino, che dopo la vittoria contro i Rangers in Europa League di giovedì è rimasto a salutare Old Trafford con un po’ di malinconia e tristezza. Chiaro segnale che il suo futuro non sarà più ai Red Devils, ma dove a questo punto?

Napoli potrebbe essere una soluzione, visto che la trattativa per l’approdo di Garnacho in azzurro si potrebbe sbloccare nelle prossime ore grazie ad un altro giocatore.

Affondo Napoli per Garnacho: novità importanti sul fronte United

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Alejandro Garnacho, destinato a lasciare il Manchester United nel corso di questo calciomercato invernale. Il saluto malinconico ad Old Trafford di giovedì scorso è un chiaro segnale di una storia prossima a finire.

Da capire adesso dove finirà a giocare l’argentino, con il Napoli che sembrerebbe essere tra tutte la soluzione più plausibile, ma non per i Red Devils. Tra le parti sembrerebbe esserci ancora una distanza importante, che il club partenopeo cercherà di limare nelle prossime ore, anche perché al 27 di gennaio i discorsi è giusto che vengano accelerati, anche perché Antonio Conte non può rimanere senza erede di Kvaratskhelia in una seconda parte di stagione dove gli azzurri si giocheranno lo scudetto.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi de La Domenica Sportiva, nella giornata di oggi è in previsto un nuovo incontro tra il Napoli e lo United per Garnacho, dove si tenterà di assottigliare questa famosissima distanza anche per evitare che la concorrenza di un club come il Chelsea possa farsi sempre più pericolosa. Un’alternativa all’argentino c’è, ed è Adeyemi del Dortmund, ma Antonio Conte vuole con lui in guerra il classe 2004, non il tedesco.

Un altro giocatore può sbloccare l’affare Garnacho

Il Napoli non molla la presa per Alejandro Garnacho. Nella giornata di oggi è previsto un nuovo importante contatto, che farà capire sicuramente di più su come andrà a finire questa trattativa.

Stando però a quanto riportato dai colleghi de La Domenica Sportiva, l’affare Garnacho-Napoli potrebbe essere sbloccato da un terzo giocatore. Nel momento in cui il Manchester United riuscisse a chiudere per l’arrivo di Patrick Dorgu dal Lecce, i Red Devils potrebbero allentare la presa sull’argentino abbassando anche le proprie pretese economiche. Sborsando 40 milioni per il danese, il club inglese avrà bisogno in qualche modo di rientrare, e la cessione di Garnacho potrebbe essere una soluzione. Staremo a vedere.