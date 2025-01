Raspadori prima scelta per l’attacco: l’infortunio sblocca l’affare

Nonostante sia stato ampiamente rivalutato da Antonio Conte, Giacomo Raspadori potrebbe comunque lascia il Napoli in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Sassuolo sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri di una grande di Serie A dopo l’infortunio dell’attaccante. Questo problema ha completamente stravolto i piani e le strategie della dirigenza, che adesso potrebbe accelerare i discorsi proprio per il napoletano, unico superstite di una lista oramai vaporizzata.

Allo stesso tempo, però, non è detto che il Napoli apra alla cessione di Raspadori, soprattutto dopo l’annuncio post Juventus di Conte, anche se il giocatore potrebbe non essere dello stesso avviso, volendo trovare maggiore continuità e minutaggio in una stagione che l’ha visto essere utilizzato davvero con il contagocce.

È Raspadori la prima scelta dell’attacco

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Giacomo Raspadori, destinato a lasciare Napoli nonostante Antonio Conte gli abbia cucito addosso un nuovo ruolo, ovvero quello di mezz’ala. Eppure continua ad essere utilizzato con il conta gocce, motivo per il quale l’ex Sassuolo starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di lasciare il club azzurro in questo calciomercato.

De Laurentiis, Manna e lo stesso Conte potrebbero anche non essere dello stesso avviso, ma se dovesse arrivare un’offerta convincente la separazione rischia di essere inevitabile. Raspadori è poi finito nel mirino di una grande di Serie A, che per via di una serie di circostanze potrebbe decidersi ad affondare il colpo decisivo sull’attaccante del Napoli nelle prossime ore.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi de La Domenica Sportiva, la Roma non molla la presa per Giacomo Raspadori. A conferma di questo il fatto che la società giallorossa sarebbe addirittura pronta a presentare una ricca offerta al Napoli per acquistarlo a titolo definitivo, complice la grande stima che Claudio Ranieri nutre nei confronti dell’81 partenopeo.

L’infortunio sblocca l’affare Raspadori

Giacomo Raspadori è da settimane sulla lista dei desideri della Roma, ma non è mai stato il preferito di Ghisolfi. Il direttore sportivo giallorosso aveva infatti messo nel mirino Beto, l’ex Udinese, che per via del grave infortunio di Calvert-Lewin è stato bloccato dall’Everton, che adesso non ne valuta la cessione.

Fare un attacco è un obbligo per questa Roma, motivo per il quale la scelta sarebbe alla fine ricaduta proprio su Raspadori, che difronte ad un’offerta economica e tecnica adeguata, potrebbe anche spingere per lasciare Napoli e vestire giallorosso. Il club partenopeo, comunque, continuerebbe a ritenere il calciatore incedibile, quantomeno per questo calciomercato invernale, a patto che ovviamente non arrivi un’offerta irrinunciabile.