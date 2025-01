Calciomercato Juve, Motta in bilico: spunta il nuovo allenatore

Ci sarebbero già riflessioni in corso per Thiago Motta. Dopo la sconfitta a Napoli la Juventus cercherà di tornare subito a vincere: ora l’allenatore bianconero rischia davvero tanto

Il nuovo progetto bianconero con Motta non sta dando i frutti sperati: ora il ds Giuntoli ha puntellato anche la rosa dell’allenatore della Juventus per cercare di trovare una nuova quadratura. Saranno giorni decisivi per cercare di non perdere ulteriore terreno: l’obiettivo primario è quello della qualificazione alla prossima Champions League. Spunta una novità assoluta con l’annuncio proveniente da L’Equipe: ecco quello che sta succedendo nelle ultime ore.

Dopo un primo tempo ben giocato dalla Juventus, i bianconeri sono usciti definitivamente dal campo ad inizio ripresa. Il Napoli è stato travolgente nel secondo tempo riuscendo così a trovare il doppio vantaggio: spunta un nuovo annuncio per quanto riguarda la posizione di Thiago Motta anche per il futuro.

Yildiz e compagni riescono a mettere in difficoltà tutti gli avversari, ma non sono continui per tutta la durata delle partite: c’è un problema soprattutto di natura mentale vista la poca esperienza di alcuni elementi della rosa di Motta. Pochi minuti fa è arrivato anche il nome del possibile sostituto dell’allenatore della Juve: ecco la verità.

Juventus, la nuova mossa a sorpresa: l’annuncio dalla Francia

Come svelato da L’Equipe Xavi potrebbe essere il sostituto di Thiago Motta. L’allenatore della Juventus non sta attraversando un ottimo periodo alla guida dei bianconeri: la dirigenza avrebbe avuto già contatti con l’ex tecnico del Barcellona che è alla ricerca di una nuova sfida in Europa.

Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare all’annuncio definitivo. La dirigenza ha iniziato in estate il nuovo progetto targato Motta, ma ora c’è il rischio di non centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Tante squadre sono pronte a soffiare il posto ai bianconeri che non riescono a vincere tante sfide nonostante un bel gioco espresso finora: improvvisamente i calciatori non riescono a mettere in pratica tutte le consegne tattiche studiate dallo stesso allenatore bianconero.

Il ds Giuntoli continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per chiudere nuovi affari decisivi negli ultimi giorni di gennaio. Xavi potrebbe così volare subito in Serie A per sostituire Motta, ma al momento non c’è nulla di concreto. Le prossime sfide saranno decisive per conoscere da vicino il futuro del tecnico della Juventus.