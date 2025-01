Mercato Napoli, nome nuovo dal Bologna: è il nuovo Sanchez

Mercato Napoli, arriva la svolta per il nuovo colpo che arriva direttamente dal Bologna di Vincenzo Italiano. Si tratta di un profilo molto interessante, che viene considerato un po’ il nuovo Alexis Sanchez, uno dei talenti più puri di tutto il Sud America degli ultimi anni. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Sono ore frenetiche in sede di calciomercato per i partenopei, dal momento che si deciderà molto nella lotta per lo Scudetto. Se è vero come è vero, infatti, che gli azzurri stanno tirando fuori il massimo delle loro possibilità, allo stesso tempo non si può non tenere in considerazione che questa squadra è nel bel mezzo di una tempesta sotto tanti punti di vista.

L’addio di Kvaratskhelia non può essere di certo affrontato con leggerezza e, per di più, c’è da considerare che gli uomini in difesa sono davvero contati. Ancor di più dopo gli infortuni occorsi ad Alessandro Buongiorno ed a Mathias Olivera. In tal senso, però, adesso emerge un nome nuovo per il mercato del Napoli che arriva direttamente dal Bologna.

Mercato Napoli, svolta per il nuovo nome dal Bologna: le ultime

Con il futuro di Raspadori che è incerto, è in maniera del tutto inevitabile l’attacco il reparto su cui si concentreranno maggiormente le attenzioni di Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, e di tutto il club. Attenzione, però, alle ultime notizie che arrivano, dal momento che un altro nome si aggiunge a quelli di Garnacho e di Adeyemi.

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele, infatti, in una intervista concessa ai microfoni di Radio Marte, ha avanzato un nome che può essere molto interessante per il Napoli. Si tratta del talento che si sta mettendo in mostra con la maglia del Bologna, sulla fascia sinistra. Si tratta di Benjamin Dominguez: “E’ uno che esalta le platee, sembra un po’ una copia di Alexis Sanchez“.

Napoli, nel mirino il nuovo Alexis Sanchez? Le parole del dirigente

Al momento, ovviamente, si tratta di una semplice suggestione che arriva da Enrico Fedele, ma per caratteristiche, età e qualità è un nome che sicuramente il Napoli starà seguendo. Si tratta di un profilo che, soprattutto in estate, potrebbe diventare davvero di attualità per gli azzurri e chissà che non possano esserci degli sviluppi.