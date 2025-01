Adeyemi al Napoli, svolta inattesa: intreccio con il Liverpool

Adeyemi al Napoli, la trattativa tra le parti prosegue e va avanti ed in tal senso adesso arriva una svolta del tutto sorprendente ed inattesa. Si tratta di un interessante intreccio che viene fuori con il Liverpool, con le parti che si stanno muovendo con frenesia visto che manca pochissimo.

Gli azzurri proseguono senza apparente soluzione di continuità nella loro caccia all’erede di Khvicha Kvaratskhelia. I tempi, in tal senso, stringono ed ormai siamo agli sgoccioli. Non c’è più tempo da perdere, da questo punto di vista, e per i tifosi si sta facendo sempre più concreto il rischio che alla fine possa non arrivare un degno sostituto del talento georgiano passato al Paris Saint Germain.

I nomi più caldi da questo punto di vista sono due. Il primo è Alejandro Garnacho, che vorrebbe salutare il Manchester United che resta, però, un osso duro da convincere. Il secondo, invece, è Karim Adeyemi e portarlo al Napoli non è certamente un qualcosa di semplice. Adesso, però, arriva una svolta non di poco conto. Andiamo a vedere per quale motivo.

Adeyemi al Napoli, arriva una svolta del tutto inattesa

Il tedesco è un talento purissimo, dal momento che ha dimostrato di avere un potenziale enorme, con la maglia del Salisburgo prima e con quella del Borussia Dortmund poi. Qualche infortunio di troppo, però, ne ha bloccato la definitiva consacrazione, ma Antonio Conte e Giovanni Manna sembrano convinti di poterlo aiutare nella sua esplosione e consacrazione.

Stando a quanto raccontato da Sport Witness, però, per Karim Adeyemi al Napoli arriva una svolta importante. Anche il Liverpool, infatti, è seriamente interessato al calciatore tedesco dal momento che Arne Slot lo ha individuato come il degno erede di Mohamed Salah, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Per il tedesco arriva un colpo di scena: intreccio con il Liverpool

Si tratta sicuramente di un ostacolo nella corsa per arrivare ad Adeyemi per il Napoli, che deve affrettarsi per provare a bruciare la concorrenza. Forse dietro i tentennamenti del tedesco c’è proprio la volontà del ragazzo, che preferisce forse trasferirsi in Premier League come tappa ulteriore della sua carriera. Attenzione al Liverpool, dunque. La strada si mette in salita.