Rafa Benitez torna in panchina: è vicinissimo ai bianconeri

Rafa Benitez, ex Napoli che in azzurro ha scritto pagine memorabili di storia, è pronto a tornare in panchina in maniera del tutto inaspettata. I bianconeri sono pronti a fiondarsi su di lui ed a dargli la possibilità di dimostrare una volta di più quelle che sono le sue potenzialità. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha scritto pagine enormi nella storia recente del Napoli, dal momento che ha indirizzato il calciomercato di questo club. Basti pensare all’arrivo a raffica di calciatori del calibro di Gonzalo Higuain, Raul Albiol, José Maria Callejon e Dries Mertens. Quattro calciatori che hanno lasciato il segno all’ombra del Vesuvio.

Le ultime esperienze in panchina per lui non sono andate particolarmente bene, a partire dall’Everton fino ad arrivare al Celta Vigo. Con alcune situazioni che si sono ripetute nel tempo: una partenza fortissima, seguita poi da un crollo verticale. Adesso arriva una svolta non di poco conto, dal momento che sta per tornare in panchina.

Il tecnico spagnolo può tornare in panchina: le ultime

Partito dalla Spagna, ha girato mezzo mondo, conquistando con la sua eleganza e le sue idee anche l’Inghilterra e l’Italia, senza dimenticare la sua esperienza in Cina, al Dalian Yifang. Ha dimostrato, insomma, di saper essere anche un uomo senza particolari radici, alla ricerca delle giuste esperienze e delle adeguate motivazioni per intraprendere un percorso.

Adesso, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, Rafa Benitez potrebbe seriamente passare al Botafogo, club con un progetto molto ambizioso e che vuole costruire proprio attorno al tecnico spagnolo con un passato glorioso al Napoli. Ed in tal senso l’ex Valencia e Liverpool, tra le altre, avrebbe già dato la sua risposta a questa eventualità esotica.

I bianconeri fanno sul serio per Rafa Benitez: colpo di scena

Rafa Benitez, infatti, ha già dato il suo assenso a questa esperienza in Brasile, dal momento che per lui si tratterebbe di una ghiotta possibilità di allenare una delle squadre più forti, blasonate ed ambiziose di tutto il panorama calcistico brasiliano.

Lo stesso Botafogo, a conferma dell’ambizione del suo progetto, prima di Benitez ha contattato Roberto Mancini, che però avrebbe declinato la proposta in questione.