Napoli, svolta per il regalo a Conte: l’attaccante sta per firmare

Il Napoli non si ferma ed anzi in sede di calciomercato fa i conti con un colpo di scena non di poco conto. L’attaccante sta per firmare ed in tal senso arriva una importante accelerata per il regalo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

La situazione in casa azzurra è in continuo e costante divenire, dal momento che c’è in maniera del tutto inevitabile frenesia per questi ultimi giorni di calciomercato. Come è noto, il tema principale da questo punto di vista è quello relativo al sostituto di Kvaratskhelia ed in generale all’attaccante. Che, arrivando, può portare ancora più entusiasmo nell’ambiente.

In tal senso, i due nomi più caldi da questo punto di vista sono sicuramente Alejandro Garnacho del Manchester United da una parte e Karim Adeyemi del Borussia Dortmund dall’altra. In tal senso, però, come è noto nel calciomercato le sorprese sono sempre all’ordine del giorno ed ora arriva una ulteriore svolta non di poco conto.

Nuovo regalo a Conte, arriva la svolta del tutto inattesa

I tempi stringono da questo punto di vista e per questo ogni minimo movimento può avere degli effetti importanti sotto tanti punti di vista e coinvolgere anche altre realtà. Adesso arriva una svolta non di poco conto, con Antonio Conte che sta per essere accontentato da questo punto di vista. Andiamo a vedere cosa sta succedendo nel dettaglio.

Stando a quanto raccontato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, il Manchester United si sta muovendo in maniera importante per Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea per il quale i Red Devils tratteranno fino al termine della sessione di mercato di gennaio. E la notizia interessa da vicino anche il Napoli per il caso di Alejandro Garnacho.

Napoli, l’attaccante sta per firmare: colpo di scena

Nkunku dal suo punto di vista è aperto al trasferimento, dal momento che la trattativa con il Bayern Monaco sembra essersi raffreddata molto nelle ultime ore. E per questo il Napoli può sperare.

Nel momento in cui il Manchester United dovesse sbloccare l’operazione per Nkunku, allora i Red Devils a quel punto potrebbero seriamente abbassare le loro pretese e liberare Garnacho per il Napoli avvicinandosi alla proposta di 55 milioni di euro a cui per il momento è fermo il club di De Laurentiis.