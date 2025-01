Napoli, Simeone fa le valigie: la chiave è Raspadori

Il calciomercato continua a regalare colpi di scena. Simeone è pronto per iniziare una nuova avventura a sorpresa: sembrava blindato dal presidente De Laurentiis, ma ecco il nuovo scenario in casa Napoli

L’attaccante argentino è pronto a cambiare subito squadra negli ultimi giorni di gennaio. Simeone non vede l’ora di tornare protagonista da titolare sposando un nuovo progetto suggestivo in Serie A: spunta la sua nuova squadra, c’entra anche Raspadori.

Una nuova bomba di calciomercato è stata lanciata pochi minuti fa dall’edizione odierna di Tuttosport. Simeone è stato osannato ancora una volta dai tifosi del Napoli dopo il suo ingresso contro la Juventus. L’attaccante argentino ha lottato su ogni pallone nonostante i pochi minuti giocati contro i bianconeri: un segno di attaccamento viscerale con i colori azzurri. Ora potrebbe arrivare anche la sua cessione negli ultimi giorni di gennaio: spunta l’intreccio con Raspadori, Conte ha già dato l’ok per l’addio.

Napoli, addio a sorpresa per Simeone: ecco la sua nuova squadra

Saranno ore frenetiche per decidere così il suo futuro. L’attaccante argentino è pronto a compiere la sua scelta definitiva per sognare in grande: ecco la mossa a sorpresa.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, El Cholito Simeone potrebbe partire negli ultimi giorni di gennaio. Il tempo ormai stringe, ma il Torino cercherà di chiudere l’affare per l’attaccante argentino. In caso di permanenza di Raspadori, ambito anche lui da top club di Serie A, Conte potrebbe dare l’ok per la sua cessione.

Un intreccio suggestivo di fine mercato in casa Napoli: il ds Manna dovrà monitorare attentamente la situazione intorno a Simeone seguito a lungo dal patron Cairo. Ora Beto sembra sempre più lontano dalla squadra granata: c’è anche la Roma sulle tracce dell’attaccante dell’Everton pronto a volare subito in Serie A.

Ore frenetiche di calciomercato per conoscere il futuro di Simeone. Il legame con i colori azzurri è sempre stato unico: una voglia immensa di arrivare ad essere nuovamente protagonista da titolare. Con una partita a settimana da disputare, Conte gli lascerà pochissimo spazio fino al termine della stagione. Spunta un nuovo intreccio decisivo: ecco la mossa a sorpresa.

Il Torino è sempre alla ricerca di un nuovo valido attaccante per regalarlo subito a Vanoli: Cairo dovrà muoversi per chiudere subito l’affare a sorpresa in casa Napoli. Ormai ci siamo per arrivare alla decisione definitiva dell’affare.