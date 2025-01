Napoli, Giuntoli pigliatutto: doppia beffa per Conte

Il Napoli dovrà subito accelerare i tempi per chiudere i prossimi colpi di fine gennaio. Spunta una nuova doppia beffa per Conte: il ds Giuntoli vuole subito chiudere lo scambio

Saranno ore frenetiche di fine gennaio sul fronte calciomercato. Conte si aspetta nuovi colpi dal ds Manna, ma occhio sempre alla Juventus scatenata proprio in questi giorni. Ecco lo scambio del ds Giuntoli per allestire una rosa competitiva a Thiago Motta: ormai ci siamo per conoscere tutta la verità.

Saranno giorni ricchi di colpi di scena. Il tempo stringe per gli ultimi affari di calciomercato: il ds Manna è pronto a sorprendere tutti per arrivare fino in fondo con innesti di caratura internazionale. Il presidente De Laurentiis vorrebbe subito regalare Garnacho ad Antonio Conte, ma le trattative non sono così semplici. Il Manchester United è restio a farlo partire a gennaio, ma l’affare Dorgu potrebbe cambiare subito i piani per il talento argentino. Ora spunta la doppia beffa per Conte: Giuntoli ha in mente un nuovo affare intrecciato.

Napoli, la mossa a sorpresa della Juve: intreccio con la Fiorentina

Il ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, è pronto a scatenarsi proprio nelle ultime ore di calciomercato per rinforzare la rosa di Thiago Motta. Per l’allenatore bianconero sono state ore difficili dopo la sconfitta contro il Napoli, ma ora è tempo di tornare in campo in Champions League per riportare il sereno a Torino.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina potrebbe chiudere per il colpo Nicolò Fagioli ormai in uscita dalla Juventus. Il ds Giuntoli sarebbe sul punto di inserire nell’affare il difensore croato Pongracic, accostato a lungo negli ultimi giorni proprio al Napoli. Un momento decisivo per beffare due volte lo stesso ds Manna che è al lavoro senza sosta per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

La Juventus vorreebbe rinforzare ancora il pacchetto arretrato per sostituire al meglio l’infortunato Bremer. Il difensore brasiliano resterà fuori per tutta la stagione: spunta l’intreccio con la Fiorentina per una nuova doppia beffa in casa Napoli. Fagioli è stato monitorato a lungo anche dal ds Manna per un nuovo innesto di qualità a centrocampo per Conte, ma ora è in pole proprio la Fiorentina. Pongracic è stato tolto dal mercato dalla Fiorentina secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, ma nelle ultime ore è tutto ancora possibile.