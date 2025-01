Calciomercato, è rottura: il sostituto sarà Osimhen

Victor Osimhen tornerà dal prestito al Galatasaray per poi scegliere la miglior destinazione possibile. L’ultima parola spetta al presidente De Laurentiis: c’è rottura con un big, è lui il sostituto

Tutto può cambiare nei prossimi mesi per conoscere il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano vorrebbe tornare protagonista in Serie A: c’è la rottura definitiva con un top player, è pronto il suo ritorno in Serie A.

Fino a questo momento della stagione Victor Osimhen ha collezionato 16 gol in 20 partite con la maglia del Galatasaray. In prestito del Napoli, l’attaccante nigeriano terminerà la sua stagione in Turchia per poi prendere la decisione definitiva per il futuro.

Il presidente De Laurentiis cercherà di massimizzare dalla sua cessione dopo gli anni gloriosi vissuti insieme, poi è arrivata la rottura sorprendente. Agli inizi di settembre è volato da Dries Mertens, ma a gennaio non ha intenzione di muoversi dal Galatasaray. Ormai ci siamo per il futuro dell’attaccante nigeriano: conosciamo tutte le novità del caso.

Napoli, Osimhen è pronto a tornare in Serie A: le ultime

L’attaccante nigeriano è voglioso di una nuova avventura in Italia dopo la rottura definitiva con il presidente De Laurentiis. Un nuovo intreccio suggestivo per rivederlo così nel campionato italiano: la Serie A lo aspetta, ecco l’ultim’ora per conoscere il suo futuro.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. Ora Victor Osimhen è pronto a tornare in Serie A per vestire la maglia bianconera: il ds Giuntoli lo vorrebbe a tutti i costi dopo l’avventura in prestito al Galatasaray, ma ci sarà da parlare subito con il presidente De Laurentiis.

Con Dusan Vlahovic è ormai rottura definitiva in casa bianconera: il Napoli è pronto così a discutere del futuro di Osimhen potenziale sostituto dell’attaccante serbo. Ore frenetiche per Thiago Motta che dovrà tornare a vincere dopo la brutta sconfitta al Maradona proprio contro la squadra azzurra.

Il ds Manna dovrà così puntellare subito la rosa a disposizione di Conte già a gennaio: Garnacho resta in pole dopo l’addio di Kvara, ma in estate bisognerà discutere anche per quanto riguarda il futuro di Osimhen. L’attaccante nigeriano è molto concentrato ora sul Galatasaray che vuole ambire a grandi palcoscenici: ecco la mossa a sorpresa della Juventus pronta ad anticipare le altre big d’Europa.