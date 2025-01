Napoli, Conte disperato: colpo Ismajli in Serie A

Il ds Manna è al lavoro per puntellare la difesa partenopea. Ismajli è pronto a dire addio all’Empoli, ma non giocherà nel Napoli: nuova beffa per Conte

La cessione di Rafa Marin è stato bloccata fino a quando il ds Manna non chiuderà per il nuovo colpo in difesa. Tanti i profili monitorati dal direttore sportivo del Napoli, ma spunta l’intreccio decisivo per il difensore Ismajli pronto a cambiare squadra. In scadenza di contratto con l’Empoli, il club toscano lo farebbe partire in caso di proposta interessante per non perderlo a zero in estate.

Il difensore albanese dell’Empoli, Ardian Ismajli, è pronto a cambiare squadra già a fine gennaio. In scadenza con l’Empoli nel 2025, tutto può cambiare nei prossimi giorni. Nell’ultimo periodo è stato accostato anche al Napoli per rinforzare la retroguardia a disposizione di Antonio Conte: Rafa Marin ancora non raggiungerà i suoi nuovi compagni del Villarreal, la sua cessione è stata bloccata. Il Napoli è voglioso di arrivare fino in fondo anche in Serie A per raggiungere vette sempre più elevate: ecco la mossa a sorpresa del ds Manna.

Napoli, beffa Ismajli: spunta il nuovo intreccio in Serie A

Come svelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il difensore albanese Ismajli è pronto a volare altrove dicendo addio all’Empoli. C’è anche la Lazio sulle sue tracce che vorrebbe rinforzare la retroguardia di Marco Baroni: ormai ci siamo per arrivare alla decisione definitiva. Nuova possibile beffa in casa azzurra per un intreccio decisivo in Serie A: spunta l’affare con i biancocelesti, ma le prossime ore saranno decisive per individuare il nuovo colpo per Conte.

Il Napoli è pronto a chiudere nuovi affari negli ultimi giorni di calciomercato. Un momento decisivo per sognare in grande in vista della prossima stagione: il ritorno in Champions ormai è sempre più vicino per i partenopei che lotteranno per lo Scudetto.

La cura Conte sta iniziando a dare nuovi frutti per cercare di raccoglierli nei prossimi mesi. Il ds Manna è molto attivo sul fronte calciomercato con l’intenzione di portare a termine le trattative già ben avviate negli ultimi giorni. Il Napoli cercherà di essere protagonista anche nel girone di ritorno sotto la guida attenta di Antonio Conte: saranno ore frenetiche per conoscere i prossimi acquisti in casa azzurra. I tifosi continuano a sognare per cullare l’obiettivo Scudetto.